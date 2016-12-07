«Русский по пятницам» поможет подготовиться к Тотальному диктанту

С 3 марта по 7 апреля в главном корпусе АмГУ будут проходить подготовительные занятия «Русский по пятницам». На них можно подтянуть свои знания русского языка для сдачи Тотального диктанта. Программа рассчитана на шесть подготовительных уроков длительностью полтора-два часа.

На занятиях участникам дадут теоретический материал, а также возможность попрактиковаться в применении различных правил орфографии и пунктуации. Темы подготовительных занятий разрабатываются экспертным советом акции на основании текста будущего диктанта.

Курсы подготовки проведут преподаватели кафедры русского языка, коммуникации и журналистики Амурского госуниверситета, а тексты мини-диктантов слушатели курсов будут писать под диктовку теле- и радиожурналистов благовещенских СМИ. По итогам закрытого голосования одному из приглашенных журналистов будет предложена роль диктатора в аудитории Тотального диктанта 8 апреля, сообщает информационный сопровождающий проекта Дарья Галимова.

Регистрация на сам диктант откроется на сайте totaldict.ru за две недели до 8 апреля.

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