Хабаровчанке, которую не пустили в автобус из-за коляски, подарили месяц бесплатного проезда

Фото: newstes.ru

Власти Хабаровска вмешались в конфликт между пассажиркой автобуса маршрута № 35, которую с детской коляской не пустили в салон, и перевозчиком. В связи с этим инцидентом в управлении транспорта было проведено разбирательство, сообщает DVHab.ru.

В качестве компенсации за моральный ущерб хабаровчанке Юлии Пономаренко предложено весь ближайший месяц бесплатно ездить на автобусах данного перевозчика.

Как сообщало Амур.инфо, неделю назад кондуктор хабаровского маршрута № 35 на остановке «Посёлок Победа» не пустила в автобус маму с ребёнком, заявив, что с детскими колясками вход запрещён. При этом в салоне было достаточно места – пассажиров внутри автобуса было немного. В итоге молодая мама осталась с восьмимесячным малышом на морозе.

«Мы пригласили перевозчика, обслуживающего этот маршрут, и пассажирку. Индивидуальный предприниматель Лариса Ахмедова привела на встречу экипажи, работавшие в тот день, но пострадавшая не узнала среди них своего обидчика», – рассказала заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска Ольга Симакова, добавив, что поиски виновного продолжаются. Она также уточнила, что чрезмерно строгому кондуктору грозит лишение премии, а в случае повторной жалобы – увольнение.

Просмотров всего: 38

#Дальний Восток #дети #происшествия #транспорт

распечатать