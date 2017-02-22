В первый день весны похолодает: прогноз погоды в Амурской области на 1 марта

Фото: gordonua.com

В Амурской области 1 марта ожидается переменная облачность, местами по восточным районам пройдет слабый снег. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 18-23 градусов, местами – до 33 градусов. Днем термометры покажут 10-15 градусов, местами по северу – 17-22 градусов мороза.

В Благовещенске 1 марта ночью и днем будет малооблачно. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 19-21 градуса, днем – до минус 10-12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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