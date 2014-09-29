В Благовещенске продают больницу водников

Фонд имущества Амурской области выставил на продажу здание больницы водников и прилегающие к нему объекты, расположенные на улице Первомайской. Как сообщалось ранее, больницу закрыли в конце 2014 года и передали в областную собственность. Сейчас здание больницы, а также землю под ним можно приобрести, выйдя на открытый аукцион. Начальная стоимость объекта – больше 41 миллиона рублей.

На аукцион выставили здание самой больницы 1917 года постройки общей площадью больше тысячи квадратных метров. Тот, кто его купит, обязан будет сохранить объект культурного наследия. Также на продажу выставлены трехэтажное административное здание 1987 года постройки общей площадью больше 700 «квадратов»; гараж, построенный в 1981 году, площадью почти 240 квадратных метров; склад, ледник и прачечная, построенные в 1962 году, площадью 53, 35 и 120 «квадратов» соответственно. Кроме того, продается и земля, на которой все эти объекты расположены. Площадь участка составляет 11 679 квадратных метров.

Начальная цена продажи имущества составляет 41 518 000 рублей с учетом НДС. Шаг аукциона установлен в размере 2 075 900 рублей, что составляет 5 % начальной цены. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 марта. Сами торги проведут 13 марта.

Больница водников начала работать еще до революции. Она была амурский филиалом дальневосточного окружного медицинского центра федерального медико-биологического агентства. В сентябре 2014 года во Владивостоке подписали приказ о её закрытии, а 29 декабря 2014 года больница работала последний день. Благовещенцы, возмущенные закрытием медицинского учреждения, тогда собирали подписи против его ликвидации. Но в итоге решение головного отделения осталось неизменным.

Поликлинике, которая работала при больнице водников, повезло больше – она продолжает работать.

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