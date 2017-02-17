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Штраф за нелегальное захоронение животных собираются увеличить

Штраф за нелегальное захоронение животных собираются увеличить
Фото: www.fresher.ru

Депутаты Госдумы РФ собираются рассмотреть вопрос повышения штрафа за захоронение животных во дворах и других неположенных местах до 10 тысяч рублей. Сейчас по закону РФ захоронение животных запрещено – их надо кремировать. За нарушение запрета взимается штраф в размере 4 000–5 000 рублей, сообщает «Российская газета».

В профильном комитете Госдумы намерены вдвое поднять штрафы для тех, кто нелегально хоронит своих умерших питомцев. А чтобы россияне узнали о запрете, им будут раздавать информационные материалы.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, трупы животных и птиц относятся к числу биологических отходов, и их уничтожение путем закапывания в землю отравляет подземные воды.

В крупных городах центральной части России можно найти муниципальные предприятия, которые помогут с кремацией питомца, а вот в небольших городах с этим могут возникнуть проблемы. В ветеринарных клиниках обычно рекомендуют гражданам просто закопать трупик домашнего питомца в укромном месте.

Многие граждане просто не подозревают о наличии такого штрафа, вследствие чего нижняя палата парламента решила разработать брошюру с разъяснениями. Профильный комитет Госдумы собирается просчитать норматив центров кремации на жилой район, чтобы они были доступны всем владельцам животных.

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#животные #закон #российская власть

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    В коробочку трупик и администрации на порог. Зато штрафа не будет.

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    В любом цивилизованном городе есть кладбище домашних животных. У нас что, мало пустырей?

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Ну трупик под администрацию толкать не надо. Кто найдет место для могилки - закопает и без штрафа. АИ решило продавить идею запрета захоронения, и, очевидно, следующий шаг - появление платного кладбища или услуги по кремации старого знакомого... На дурака не нужен нож!

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    Вы решите вопрос с памятниками на трассах, отвлекают водителей.

  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    Так вышло, что умер пес зимой. Кремировать предложили в ветклинике, разом, всех собак за какой то период, например за неск дней, цена от веса, что то около 1 тр, а за одну что оо около 3000. Примерно. Мне дорого, но соба прожила с нами мног лет. Заплатили.

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    Ну что ж, ждём стройку века - крематорий!

  • Дамбо

    Дамбо
    30 минут назад

    РАМ

    Ну трупик под администрацию толкать не надо. Кто найдет место для могилки - закопает и без штрафа. АИ решило продавить идею запрета захоронения, и, очевидно, следующий шаг - появление платного кладбища или услуги по кремации старого знакомого... На дурака не нужен нож!



    а не отказались бы от кладбища животных, пусть и платного.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    20 минут назад

    Маразм в дурдуме крепчает.Дохлые скотины по всей стране начнут валяться по дворам и улицам. Уверен 146%!

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