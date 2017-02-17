Штраф за нелегальное захоронение животных собираются увеличить

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Депутаты Госдумы РФ собираются рассмотреть вопрос повышения штрафа за захоронение животных во дворах и других неположенных местах до 10 тысяч рублей. Сейчас по закону РФ захоронение животных запрещено – их надо кремировать. За нарушение запрета взимается штраф в размере 4 000–5 000 рублей, сообщает «Российская газета».

В профильном комитете Госдумы намерены вдвое поднять штрафы для тех, кто нелегально хоронит своих умерших питомцев. А чтобы россияне узнали о запрете, им будут раздавать информационные материалы.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, трупы животных и птиц относятся к числу биологических отходов, и их уничтожение путем закапывания в землю отравляет подземные воды.

В крупных городах центральной части России можно найти муниципальные предприятия, которые помогут с кремацией питомца, а вот в небольших городах с этим могут возникнуть проблемы. В ветеринарных клиниках обычно рекомендуют гражданам просто закопать трупик домашнего питомца в укромном месте.

Многие граждане просто не подозревают о наличии такого штрафа, вследствие чего нижняя палата парламента решила разработать брошюру с разъяснениями. Профильный комитет Госдумы собирается просчитать норматив центров кремации на жилой район, чтобы они были доступны всем владельцам животных.

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