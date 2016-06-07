Депутат рассказала о том, каким криминальным стал Новорайчихинск

Посёлок Новорайчихинск погружается в криминальную тьму, жители живут в постоянном страхе, опасаясь за жизнь и здоровье близких – об этом в эфире программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале» рассказала депутат Совета народных депутатов посёлка Прогресс, куда относится Новорайчихинск, Оксана Сузько. Недавно и она сама стала жертвой хулиганов.

Депутат, директор Новорайчихинского детского дома № 16, активный и неравнодушный человек 27 февраля Оксана Сузько опубликовала пост, в котором описала криминальные перипетии сельской жизни. 28 февраля на записи «Простых вопросов» она поделилась: «У нас беспредел цветёт и пахнет. Люди не видят смысла даже обращаться куда-то в полицию. Я после каждого выходного, праздников, когда прихожу на работу, мне тут же начинают рассказывать, что случилось в посёлке. Например, в пятницу среди бела дня в микрорайоне, где дома-четырёхэтажки, там избивали толпой парня. Были ножи. Человек попытался заступиться, а его сзади по голове дубиной! В это время люди кричат, дети вокруг. Полицию вызывали, но что дальше – не знаю».

«Было и такое – среди бела дня заходит человек в магазин с ножом, требует выручку у продавца – она ему отдаёт. Грабёж! Ещё так получилось, что мой дом практически в центре посёлка, вокруг него – три маленьких магазинчика. В течение полугода их все по два раза грабили», – поделилась Оксана Сузько.

Она говорит, что сама не так давно стала жертвой преступления: «У меня как-то в пять утра из двора с цепи снимали собаку. Я пыталась её отбить – на меня шли с топором, с угрозами, что меня убьют». По словам Оксаны, отступили преступники только тогда, когда поняли, что замахнулись на большой вес, и с 26-килограммовой собакой далеко они не убегут. Она ещё и сопротивляется, а резаных ран наносить нельзя, так как найдут по кровяному следу. Кстати, животное – с документами, чипированное.

«Ну и что вы думаете? Регулярно получаю отказные в возбуждении уголовного дела – и ущерб нанесён незначительный, и угрозы моей жизни не возникало, так как мне не нанесли физического ущерба и т.д. и т.п. Итог – собаку вылечили. Пёс у меня – боец, но я спать теперь не могу, я теперь полночи на каждый стук подскакиваю и по окнам выглядываю. Влезла в долги, установила камеры наблюдения и записывающее устройство. Но прекрасно понимаю, что всё это добро пригодится мне только для самосуда», – этим поделилась жительница Новорайчихинска в соцсети.

«Про полицию скажу так – приезжают, ребята, конечно, исправно. Но дело в том, что у нас просто один пункт полиции – в Прогрессе – на весь этот околоток громадный. Просто пункт. Их там можно по пальцам пересчитать, участковых, которые работают на износ. Они приезжают, они опрашивают, но в итоге доходит до того, что идут отказные материалы. Очень часто бывает такое, что люди полицию не вызывают. Вот кто-то узнал накануне, что я еду к вам, и начали мне звонить вчера и рассказывать…

Совсем недавно в школу приходит эта же братва, которая грабила магазин, и вызывает школьника, начинает его бить. Что они там вымогали у него, я не знаю. Выскочила технический работник-девушка, заступиться. На неё наставили ружьё – возле школы! Я спрашиваю – полицию вызывали? Мне говорят – нет, а смысл?

Вот таких примеров я могу кучу приводить. В сентябре в школе один из школьников заставлял маленького открыть окно в классе. Тот открывает окно в кабинете на первом этаже. Исчезает ноутбук – полиция приезжает, все расследуют. Ноутбука в школе до сих пор нет, и виновных нет», – рассказывает Оксана Сузько.

«Вот опять же был случай – таксист подъехал к магазинчику, который рядом с моим домом, зашёл – ему по телефону заказали привезти набор продуктов. Он выходит. А кучка граждан, которые в это время пили возле магазина, садятся к нему в машину и начинают отбирать ключи, телефон, продукты эти требовать. Это хорошо, что все друг друга знают, и из магазина девчонки позвонили жене таксиста. Та прибежала, и только тогда они отошли. Понимаете? И человек теперь боится. Уходит в ночь на работу и боится, так как они всё равно сказали, что придут сжечь гараж или что-то еще. Вы понимаете? В полицию звонить – смысл?» – высказалась депутат.

«Я выросла в этом посёлке. Никогда в жизни не боялась ходить по нему в любое время суток, но сейчас, когда мы окружены неработающими отморозками, живущими за счёт грабежей, конопли, законы, я мечтаю только об одном. Уехать! Уехать отсюда куда угодно – в любое убогое село, но где есть порядок и есть "Анискин". Хотя нет! У меня ещё есть желание – купить пистолет», – написала в соцсети Оксана Сузько. В эфире программы она отметила, что настолько ситуация ухудшилась за последние пять лет.

Программа «Простые вопросы» с участием Оксаны Сузько выйдет в эфир «Альфа-канала» 28 февраля в 18:15 и 20:35. Видео- и текстовая версии будут опубликованы на сайте Амур.инфо в соответствующем разделе.

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