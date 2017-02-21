Приморский депутат объявил голодовку, чтобы привлечь внимание Путина

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Депутат владивостокской гордумы Александр Приходько в ночь с 26 на 27 февраля объявил голодовку. По словам народного избранника, таким образом он намерен привлечь внимание президента России Владимира Путина к своим проектам и собственной судьбе, передаёт ИА «Дейта».

«С сегодняшнего дня я объявляю голодовку, пока президент РФ Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, возбуждённым СК РФ против меня, а также возбудит открытое обсуждение моих проектов – по климату, “город будущего”, и чтобы по громким делам народ мог сам судить преступников в Интернете», – пояснил свою позицию Приходько.

В интервью информагентству приморский депутат рассказал, что требует скорейшего рассмотрения в суде дела, которое было заведено на него ещё в 2015 году (рассмотрение дела откладывается вот уже несколько раз по различным причинам, в том числе неявке истцов). Александр Приходько обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью работникам свалки бытовых отходов в городе Артёме.

«Голодаю я “мокрым способом”, не ем, но пью воду, с самого начала поста, то есть две ночи и день. Голодаю дома, под присмотром родных. За время голодовки успел похудеть на 2,5 килограмма», – рассказал решительно настроенный депутат.

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