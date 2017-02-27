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Сегодня, 14:26 7

В Благовещенске хотят собрать всех рыжих и сфотографировать их

В Благовещенске хотят собрать всех рыжих и сфотографировать их
Фото: fishki.net

Праздничное агентство ищет в Благовещенске рыжеволосых людей, чтобы предложить им принять участие в фотопроекте Ginger Power. Совершенно бесплатно всем добровольцам предложат поучаствовать в фотосессии. Итогом проекта станет большая фотовыставка с портретами рыжеволосых людей.

Участвовать в проекте могут люди, независимо от пола и возраста. Допускаются даже участники с крашеными в рыжий цвет волосами. Практически с каждым организаторы проекта собираются работать отдельно, предоставив визажиста, который поработает над стилем модели.

«Конечно, очень хочется собрать всех вместе, чтобы сделать большие групповые фото всех рыжеволосых благовещенцев. Но мы понимаем, что это будет непросто», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» одна из авторов идеи проекта Мария.

Она пояснила, что к Ginger Power планируют привлечь до сотни «златовласок». Ко вторнику, 28 февраля, желающих набралось почти 50 человек. К съемкам организаторы собираются приступить в марте.

Желающие принять участие в проекте могут обратиться по телефону 8 924 347 77 74.

Просмотров всего: 832

#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • ok_Наталья Батталова

    ok_Наталья Батталова
    2 часа назад

    куда обратиться для фотоссесии?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Так прикольно!

  • апельсино

    апельсино
    1 час назад

    ok_Наталья Батталова

    куда обратиться для фотоссесии?



    там же указан телефон

  • OT

    OT
    1 час назад

    А почему рыжие?

    Я рыжее не приемлю.Фу!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    OT

    А почему рыжие?

    Я рыжее не приемлю.Фу!



    Рыжие по цвету волос на голове, а не то, что ты там понапридумывал.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Дмитрий1

    OT

    А почему рыжие?

    Я рыжее не приемлю.Фу!



    Рыжие по цвету волос на голове, а не то, что ты там понапридумывал.



    А что я напридумывал?

    Я просто к рыжему терпим или толерантен.

    А ты рыжий? А жена рыжая?

    Вообще смысл вопроса надо читать, а ты читая высматриваешь какие-то выдумкки.

    Ведь суть вопроса я препарировал т.е. почему именно рыжие пали на отбор?

  • РАМ

    РАМ
    3 минуты назад

    Я рыжий, но лысый. Приду, пусть проверяют.

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