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28февраля
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В 2017 году на строительство Амурского ГПЗ выделят свыше 100 млрд рублей

В 2017 году на строительство Амурского ГПЗ выделят свыше 100 млрд рублей
Фото: investfuture.ru

«Газпром» в 2017 году планирует потратить на проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 102 миллиарда рублей. Об этом, как пишет ТАСС, в ходе Дня инвестора в Сингапуре сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.

«На строительство Амурского ГПЗ планируется 102 миллиарда рублей. Проект может быть осуществлен на условиях проектного финансирования», – сказал он.

Стоимость реализации проекта завода — 690,3 миллиарда рублей, что сравнимо с 15 бюджетами Амурской области. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, именно создание таких больших производств, как ГПЗ, должно вывести закредитованную Амурскую область из кризиса, сообщает dv.land.

Как сообщало Амур.инфо, Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Он необходим для поставок топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Общая площадь Амурского ГПЗ составит 800 гектаров. Пик строительных работ придется на 2019 год, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 15 000 человек.

Просмотров всего: 376

#строительство #экономика

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Комментарии
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  • Мораль

    Мораль
    2 часа назад

    Год то как классно начинается. Инвестиция на инвестиции

  • Котляров

    Котляров
    2 часа назад

    А ущерб природе ? Отселение людей из зоны поражения. Наверно с этого надо начинать.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Котляров

    А ущерб природе ? Отселение людей из зоны поражения. Наверно с этого надо начинать.



    Нам ли жаловаться на природу? Нужно осваивать эти земли. Леса не паханные.

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Что что,а инвестировать у нас научились.В свой карман.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    СаняCh

    Котляров

    А ущерб природе ? Отселение людей из зоны поражения. Наверно с этого надо начинать.



    Нам ли жаловаться на природу? Нужно осваивать эти земли. Леса не паханные.



    А люди, что щепки - пусть летят... у СаниCh "леса не паханные"

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    54 минуты назад

    Ух, глазки загорелись! Ладошки трут - дым уже валит! Домишки присматриваются на Лазурном берегу..

  • СаняCh

    СаняCh
    53 минуты назад

    Myxira

    СаняCh

    Котляров

    А ущерб природе ? Отселение людей из зоны поражения. Наверно с этого надо начинать.



    Нам ли жаловаться на природу? Нужно осваивать эти земли. Леса не паханные.



    А люди, что щепки - пусть летят... у СаниCh "леса не паханные"



    А у людей возникают куча рабочих мест. Тысячи. Плохо, а Серег?

  • Myxira

    Myxira
    47 минут назад

    СаняCh

    А у людей возникают куча рабочих мест. Тысячи. Плохо, а Серег?




    Саня, это я вам вопрос задала. Или вы решили Котлярову ответить?

    Но мне тоже интересно: помимо "кучи рабочих мест", планируется ли "отселение людей из зоны поражения"?

  • СаняCh

    СаняCh
    24 минуты назад

    ГПЗ строится на площади г. Свободного? Или в чем дело то? Строится в Свободненском районе, о какой зоне поражения речь? Думаю построят на достаточном расстоянии от поселений. Там сидят не тупые люди, всё учтут

  • Myxira

    Myxira
    18 минут назад

    СаняCh

    ГПЗ строится на площади г. Свободного? Или в чем дело то? Строится в Свободненском районе, о какой зоне поражения речь? Думаю построят на достаточном расстоянии от поселений. Там сидят не тупые люди, всё учтут



    Речь о промышленной безопасности эксплуатации опасного производственного объекта.

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