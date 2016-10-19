В 2017 году на строительство Амурского ГПЗ выделят свыше 100 млрд рублей

Фото: investfuture.ru

«Газпром» в 2017 году планирует потратить на проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 102 миллиарда рублей. Об этом, как пишет ТАСС, в ходе Дня инвестора в Сингапуре сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.

«На строительство Амурского ГПЗ планируется 102 миллиарда рублей. Проект может быть осуществлен на условиях проектного финансирования», – сказал он.

Стоимость реализации проекта завода — 690,3 миллиарда рублей, что сравнимо с 15 бюджетами Амурской области. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, именно создание таких больших производств, как ГПЗ, должно вывести закредитованную Амурскую область из кризиса, сообщает dv.land.

Как сообщало Амур.инфо, Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Он необходим для поставок топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Общая площадь Амурского ГПЗ составит 800 гектаров. Пик строительных работ придется на 2019 год, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 15 000 человек.

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#строительство #экономика

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