В Киеве обрушился мост; мэр Кличко объяснил это «усталостью от времени»

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В Киеве частично обвалился Шулявский мост, падающие обломки повредили стоящий внизу автомобиль. Об этом, со ссылкой на телеканал ICTV, сообщает Life.ru. На место ЧП прибыл мэр города Виталий Кличко.

По информации телеканала, из-за аварии заезд на мост временно закрыт. Ограничено движение в направлении проспекта Победы. Также перекрыт проезд по другим близлежащим улицам.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, это подтвердил и киевский градоначальник.

Шулявский мост считается аварийным уже несколько лет. Ранее бетонная конструкция была повреждена из-за пожаров. При этом Виталий Кличко заявил, что данный объект не был аварийным. По словам мэра, причиной обрушения могло стать нарушение норм эксплуатации. Мэр Киева также отметил, что до тех пор, пока не проведут обследование моста, движение по нему будет запрещено.

«После этой экспертной оценки мы сможем дать несколько путей – то ли мост будет полностью перекрыт или частично сможет работать, с ограниченным движением. Он устал от времени, с одной стороны. С другой стороны, были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли ларьки, где был пожар», – пояснил Кличко.

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