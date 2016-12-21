Благовещенцы выступили на кастинге вокального конкурса «Новая звезда» в Хабаровске

Благовещенцы Александр Гордеев, Илья Хандожко и Александр Мачавариани выступили в Хабаровске на кастинге третьего сезона вокального конкурса «Новая звезда». Парни являются участниками музыкальной группы «Торрентс», созданной в музыкально-творческой студии ART-major на базе ОКЦ. Всего в составе группы четыре вокалиста, но на прослушивания отправились трое.

Сейчас такие кастинги проходят в разных регионах страны. По их итогам будут отобраны вокалисты, которые войдут в итоговый состав участников телевизионного проекта.

Благовещенское трио выступило сегодня утром. Перед продюсерами проекта парни сначала исполнили под минусовку песню «Нас бьют, мы летаем», а затем их попросили спеть вторую песню на их выбор. «Мы предполагали, что нас попросят исполнить вторую песню, поэтому заранее подготовились. Мы выбрали композицию It’s my life. Разложили ее на голоса и спели без музыкального сопровождения, а капелла. Нам показалось, что так наши голоса будут звучать наиболее выигрышно», – поделился один из участников вокального трио Александр Гордеев.

До этого, в декабре прошлого года, благовещенцы приняли участие в онлайн-кастинге конкурса «Новая звезда». Они заполнили анкету и отправили организаторам несколько композиций в своем исполнении.

«Онлайн-кастинг и очный кастинг – они идут параллельно. То есть мы решили подать заявки сразу двумя способами. Кроме того, здесь, в Хабаровске, на очном кастинге Илья Хандожко и Александр Мачавариани решили еще заявиться сольно и выступить по отдельности. Я заявляться отдельно не стал, так как уже пробовал свои силы в прошлом году. Меня даже узнали продюсеры сегодня», – добавил Александр Гордеев.

Кастинг в Хабаровске сегодня проходит весь день. Помимо группы «Торрентс», в нем участвуют и другие амурчане. Результаты станут известны через несколько недель, когда завершатся прослушивания во всех регионах. Жюри предстоит выбрать по одному представителю (группу или сольного исполнителя) от каждого региона, которые и будут участвовать в телевизионном проекте.

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