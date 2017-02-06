SpaceX: двое космических туристов облетят вокруг Луны в конце 2018 года

Фото: universetoday.com

Американская компания SpaceX планирует к концу следующего года организовать полёт вокруг Луны для космических туристов. Об этом говорится в распространенном сообщении компании, передаёт ТАСС.

В SpaceX отмечают, что миссия будет осуществлена с помощью новой пилотируемой версии корабля Dragon, способной брать на борт экипаж. Она будет готова уже к концу 2017 года. Dragon сможет принять на борт двух космических туристов, которым придётся заплатить за эксклюзивное путешествие «значительную сумму».

NASA планирует использовать новый пилотируемый Dragon для полётов на Международную космическую станцию. «После того, как NASA приступит к полётам с использованием пилотируемого Dragon, SpaceX осуществит частную миссию, предусматривающую облёт вокруг Луны и возвращение на Землю», – говорится в сообщении американской компании.

Как ожидается, первый старт обновлённого Dragon к МКС, состоится уже в этом году. Изначально на борту не будет людей, миссии корабля с членами экипажа начнутся во втором квартале 2018 года. После этого, в конце того же года, как раз и планируется коммерческий полёт вокруг Луны.

В роли носителя Dragon выступит тяжёлая версии ракеты Falcon 9, которая пока находится на стадии разработки, её первые тестовые запуски пройдут ближайшим летом. По данным SpaceX, запуск Dragon с двумя космическими туристами на борту будет произведён с космодрома на мысе Канаверал. Именно отсюда в своё время стартовали корабли в рамках программы пилотируемых полетов Apollo.

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