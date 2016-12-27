Конфликт двух посетительниц клуба «Тропикана» в Благовещенске закончился кровопролитием

В благовещенском клубе «Тропикана» 25 февраля подрались две посетительницы. Инцидент произошел в дамской комнате. В результате одна из девушек сильно поранила руку, залив кровью пол туалета.

При этом заявление в полицию после драки написала не пострадавшая, а нападавшая девушка. Она утверждает, что применила силу из-за того, что в ее адрес от потерпевшей посыпались угрозы личного характера.

Правоохранительные органы подтвердили информацию о потасовке между посетительницами клуба. «У девушек произошел конфликт, в результате чего одна из них сильно поранила руку», – прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы амурского УМВД России Инна Карташова.

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#происшествия

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