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28февраля
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Сегодня, 11:38 7

Конфликт двух посетительниц клуба «Тропикана» в Благовещенске закончился кровопролитием

В благовещенском клубе «Тропикана» 25 февраля подрались две посетительницы. Инцидент произошел в дамской комнате. В результате одна из девушек сильно поранила руку, залив кровью пол туалета.

При этом заявление в полицию после драки написала не пострадавшая, а нападавшая девушка. Она утверждает, что применила силу из-за того, что в ее адрес от потерпевшей посыпались угрозы личного характера.

Правоохранительные органы подтвердили информацию о потасовке между посетительницами клуба. «У девушек произошел конфликт, в результате чего одна из них сильно поранила руку», – прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы амурского УМВД России Инна Карташова.

Просмотров всего: 2593

#происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Поранила об свой же пирсинг? При чем здесь вообще вторая?

  • мыжго

    мыжго
    52 минуты назад

    Репортаж из сортира ночника...

    Альфа! Сцуко, до слез.

    Для вас дно существует?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    49 минут назад

    А чем поранила то, если сильно

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    38 минут назад

    мыжго

    Репортаж из сортира ночника...

    Альфа! Сцуко, до слез.

    Для вас дно существует?



    .

  • Алекsей

    Алекsей
    14 минут назад

    Пьянь, рвань главные герои АИ

  • Туж2

    Туж2
    10 минут назад

    Алекsей

    Пьянь, рвань главные герои АИ



    И беженцы в Англию...

  • Аут

    Аут
    21 секунда назад

    а хер ли тогда читаете?

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