Голодец предложила российским школам сменить прямоугольные классы на квадратные

Фото: mstrok.ru

Вице-премьер России Ольга Голодец считает, что школам пора отказаться от привычных прямоугольных классов. Об этом чиновница заявила в ходе своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передаёт «Интерфакс».

«Неправильно у нас классы сконструированы, они у нас все прямоугольные. Потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним висит доска, а все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Чтобы формировать проектный подход, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому, и работа должна строиться иначе», – убеждена Голодец.

Вице-премьер подчеркнула, что преподаватель «не должен стоять у доски, это принципиальное изменение». «Кажется, что это формальность и нюанс, но это задаёт совершенно иное содержание самому образовательному процессу. Учитель становится не ментором, а помогает ребенку развивать свою индивидуальность и талант, и это абсолютно новое направление в системе образования», – отметила Голодец.

В пресс-службе вице-премьера пояснили: форма класса должна быть такой, чтобы можно было рассаживать учеников в разных конфигурациях в зависимости от учебной задачи. Идеальным вариантом считается квадрат.

«Готовы ли мы к такой постановке вопроса и как перейти из одной точки в другую? Я думаю, это самый сложный сегодня вопрос. Но я думаю, что у нас в России есть огромные предпосылки к этому. У нас много педагогов, которые ищут, понимают», – резюмировала докладчица.

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#российская власть #школа

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