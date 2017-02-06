В Якутске питбуль загрыз двухмесячного малыша

Фото: Форум Санкт-Петербурга

В Якутске собака бойцовой породы укусила двухмесячного ребёнка, после чего тот скончался. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по Республике.

Трагедия произошла днём в понедельник, 27 февраля. Собака породы питбультерьер напала на младенца, лежавшего в детской коляске на улице. Агрессивный пёс укусил ребёнка за голову. От полученной травмы ребёнок скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало Амур.инфо, 19 февраля в Махачкале девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая бродячих собак. Тело ребенка обнаружили родители на обочине дороги. После этого жители республики устроили массовый отстрел бродячих собак.

5 февраля в деревне Пальмино Тоборинского района Свердловской области было обнаружено тело семилетней девочки. По предварительной версии, смерть также наступила в результате нападения собак. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Хозяев животных задержали, под контролем следователей они сами умертвили своих собак.

Также в начале февраля в селе Красносельском Хабаровского края пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей её бабушке и дедушке. Во время игры питомец вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. По дороге в больницу пострадавшая скончалась. Собаку умертвили. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.

Просмотров всего: 452

#дети #животные #происшествия

распечатать