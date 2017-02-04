Восьмой фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» пройдет на два месяца раньше – не в августе, а в июне. Время проведения перенесли по просьбе китайской стороны. Кроме того, в 2017 году открытие ярмарки состоится не в Благовещенске, а в Хэйхэ. Мероприятие запланировано на 22 июня.

Гостем «Российско-китайской ярмарки культуры и искусства» станет московский академический театр танца «Гжель». Об этом министр культуры Амурской области Ольга Юркова сообщила представителям правительства Хэйхэ на рабочей встрече 27 февраля.

Именитым гостем с китайской стороны станет Центральный национальный ансамбль Китая. В Благовещенске этот коллектив, состоящий из 80 человек, выступит дважды: 23 июня, в день открытия ярмарки, – с короткой программой в зале ОКЦ и большим совместным концертом с театром танца «Гжель» – вечером на площади имени Ленина. Представители китайской стороны попросили российских коллег договориться с театром «Гжель», чтобы он дал дополнительный концерт на их берегу, так как творчество этого коллектива очень популярно в Поднебесной.

Кроме того, Амурский театр драмы подготовил спектакль «Сказка о царе Салтане», специально переведённый для китайского зрителя. Его покажут в дополнение к традиционному Пушкинскому празднику, в рамках которого пройдет привычное чтение стихов студентами обеих стран.

В Амурском краеведческом музее будет подготовлена фотовыставка, посвященная 120-летию с начала строительства Китайской Восточной железной дороги, а также планируется разместить в залах музея выставку коллег из города Суньу, увековечивающую память об ужасах японского фашизма, сообщает областное правительство.

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