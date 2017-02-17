Строительство второй ВПП в Благовещенском аэропорту может начаться в 2017 году

Фото: amurobl.ru

Областное правительство хочет начать строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Благовещенском аэропорту уже в 2017 году. Однако финансирование проекта по федеральной адресной инвестиционной программе предусмотрено только с 2019 года. Об этом губернатор Александр Козлов говорил с министром транспорта Максимом Соколовым на инвестиционном форуме в Сочи.

«В регион заходят такие компании, как "Газпром", "СИБУР", и вопрос логистики в скором времени встанет очень остро, – прокомментировал губернатор. – Поэтому правительство области просит поддержать и сдвинуть начало реализации проекта на более ранние сроки. Ведь подготовительные работы, которые предшествуют строительству, могут занять достаточно много времени. Вполне возможно уже сейчас начать, например, перебазировать технику, отводить карьеры, чтобы к 2019 году, когда начнется финансирование, сразу же приступить к строительству».

Максим Соколов сообщил, что в министерстве готовы обсудить этот вопрос более предметно. Ориентировочно, в десятых числах марта губернатор Приамурья вылетит в Москву на рабочую встречу в Министерство транспорта РФ.

Одним из доводов в пользу того, что сдвиг сроков позволит в дальнейшем ускорить процесс строительства, стал пример мостового перехода через Амур в районе городов Благовещенск – Хэйхэ.

«Подготовительные работы длились не один год, и вот теперь строительство уже стартует. В первых числах марта состоится заседание штаба по строительству моста. В первую очередь в 2017 году будут выполнены такие работы, как, например, устройство насыпи земляного полотна на основной дороге и на транспортной развязке; также начнутся работы по сборке металлоконструкций пролетного строения», – рассказал Александр Козлов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи в главном медиацентре Олимпийского парка. Делегация правительства Амурской области участвует в большинстве стратегических сессий форума. Наиболее важные для региона мероприятия: финансирование инфраструктурных проектов, программы благоустройства городской инфраструктуры, межбюджетные взаимоотношения, моногорода, развитие туризма. Кроме того, запланировано проведение ряда отдельных деловых встреч: с директором Агентства стратегических инициатив и с директором центра привлечения Российского фонда прямых инвестиций, сообщает пресс-служба областного правительства.

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