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Строительство второй ВПП в Благовещенском аэропорту может начаться в 2017 году

Строительство второй ВПП в Благовещенском аэропорту может начаться в 2017 году
Фото: amurobl.ru

Областное правительство хочет начать строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Благовещенском аэропорту уже в 2017 году. Однако финансирование проекта по федеральной адресной инвестиционной программе предусмотрено только с 2019 года. Об этом губернатор Александр Козлов говорил с министром транспорта Максимом Соколовым на инвестиционном форуме в Сочи.

«В регион заходят такие компании, как "Газпром", "СИБУР", и вопрос логистики в скором времени встанет очень остро, – прокомментировал губернатор. – Поэтому правительство области просит поддержать и сдвинуть начало реализации проекта на более ранние сроки. Ведь подготовительные работы, которые предшествуют строительству, могут занять достаточно много времени. Вполне возможно уже сейчас начать, например, перебазировать технику, отводить карьеры, чтобы к 2019 году, когда начнется финансирование, сразу же приступить к строительству».

Максим Соколов сообщил, что в министерстве готовы обсудить этот вопрос более предметно. Ориентировочно, в десятых числах марта губернатор Приамурья вылетит в Москву на рабочую встречу в Министерство транспорта РФ.

Одним из доводов в пользу того, что сдвиг сроков позволит в дальнейшем ускорить процесс строительства, стал пример мостового перехода через Амур в районе городов Благовещенск – Хэйхэ.

«Подготовительные работы длились не один год, и вот теперь строительство уже стартует. В первых числах марта состоится заседание штаба по строительству моста. В первую очередь в 2017 году будут выполнены такие работы, как, например, устройство насыпи земляного полотна на основной дороге и на транспортной развязке; также начнутся работы по сборке металлоконструкций пролетного строения», – рассказал Александр Козлов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи в главном медиацентре Олимпийского парка. Делегация правительства Амурской области участвует в большинстве стратегических сессий форума. Наиболее важные для региона мероприятия: финансирование инфраструктурных проектов, программы благоустройства городской инфраструктуры, межбюджетные взаимоотношения, моногорода, развитие туризма. Кроме того, запланировано проведение ряда отдельных деловых встреч: с директором Агентства стратегических инициатив и с директором центра привлечения Российского фонда прямых инвестиций, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    2 часа назад

    необходимость в чём??? сколько взлётов/посадок в среднем в сутки ???? ЗАЧЕМ ВТОРАЯ ПОЛОСА??

  • Tony Stark

    Tony Stark
    2 часа назад

    что-то у меня в голове не укладывается: где они собираются размещать вторую ВВП ?? кроме как рядом с первой там вообще нет вариантов ))) это какой-то трэш будет.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    2 часа назад

    кроме как рядом с первой параллельно там нет вариантов. но вообще-то полосы должны быть разделены приличным расстоянием, чтобы функционировать одновременно. и что, вторая ВВП будет в километре от здания аэропорта ?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~может начаться



    А может и не начаться.

    Это как с мостом через Зею, Золотой милей и прочая, прочая...

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются вНью-Москву, Москва - в Старые Васюки! (с)

  • mix23

    mix23
    1 час назад

    Для чего там вторая полоса!? Там по одной летает три калеки (доставка оборудования и грузов с китая и запада РФ выгоднее наверное по ж/д нежели по воздуху). Отремонтировать ее не судьба? лучше бы выбил денег на новый зейский мост... сколько пустых базаров - новый мост через зею, мост через амур, канатная дорога, золотая миля, бредовое укрепление берега зеи и проч проч (из всего списка только коттедж в белогорье воплотился в жизнь)...

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    А может и не начаться.

  • agbor

    agbor
    55 минут назад

    Полоса однозначна нужна, на действующую полосу нормальные самолёты типа а330, b777 которыми владеют нормальные компании к нам садиться не могут, ввиду того, что она у нас короткая и по прочности не подходит. Построят нормальную полосу, зайдёт аэрофлот к нам наконец-то, цены упадут. Да и на старье в Москву летать не будем. Сейчас самолёты которые к нам летают, им уже по 18-20 лет

  • Maikl

    Maikl
    29 минут назад

    Такие заявления уже лет десять слышу.., каждый год, мол надо, мол возможно начнется.. результат мы все видим.. ничего...

  • Nick

    Nick
    19 минут назад

    Дядя из мяса

    необходимость в чём??? сколько взлётов/посадок в среднем в сутки ???? ЗАЧЕМ ВТОРАЯ ПОЛОСА??



    Затем, что первая старая уж очень. 60-х годов. Пусть строят.



  • ay

    ay
    16 минут назад

    Была в уже Благе когда-то вторая полоса. Смотрите гугле-карты. Грунтовая))

    А теперь серьёзно. Полоса нужна. TonyStark, конечно, большой эксперт в области строительства ВПП. Куды там прочим, сиволапым. Расстояние между ВПП, естессно, большим должно быть. А ка же, а то в других портах не так) они еще и с перескающимися курсами бывают) еще он, наверняка, не слышал, что полоса останется одна, атекущую полосу сделают магистральной рулёжной дорожкой.

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