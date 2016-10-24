Поезд Благовещенск – Чита не смог добраться до конечного пункта из-за ЧП на путях

Пассажирский поезд № 391 Благовещенск – Чита был задержан из-за схода с рельсов 25 вагонов грузового поезда. Происшествие случилось в ночь на 28 февраля в Читинском регионе ЗабЖД на перегоне Атамановка – Кручина. ЧП вызвало задержку сразу четырех поездов.

В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути, повреждены три опоры контактной сети. Пострадавших нет, так же как и нет угрозы экологической безопасности. Причина происшествия устанавливается.

Движение по перегону временно приостановлено. Задержаны пассажирские поезда № 391 Благовещенск – Чита, № 43 Хабаровск – Москва, № 601 Приаргунск – Чита и пригородный поезд № 6011 Чита – Карымская.

Пассажиров поезда Благовещенск – Чита и пригородного поезда Приаргунск – Чита в 01:50 со станции Маккавеево отправили четырьмя автобусами в Читу, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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