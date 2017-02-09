В Сочи лихач насмерть сбил члена сборной РФ по маунтинбайку (видео)

Фото: udmurt.media

Член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев погиб под колёсами автолихача на трассе между Адлером и Сочи. По некоторым данным, виновник трагедии находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Устинович.

ДТП случилось в воскресенье, 26 февраля, в Адлерском районе Сочи на улице Ленина. После наезда 32-летний спортсмен был ещё жив, врачи пытались провести прямой массаж сердца, но Антон получил слишком тяжёлые травмы и вскоре скончался в одной из сочинских больниц.

Гоголев находился в Сочи на сборах и ехал по обочине проезжей части трассы на велосипеде в тренировочной форме национальной сборной России без сопровождения специальных служб. По предварительным данным, водитель Volkswagen пытался перестроиться, однако не справился с управлением и наехал на двигавшегося вдоль обочины в попутном направлении велосипедиста. После этого автомобиль продолжил движение и влетел в металлическое ограждение. Водитель с места ДТП не скрывался – его задержали полицейские. Есть подозрение, что он мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Правоохранители взяли у него пробы для проведения медицинского освидетельствования, материалы были отправлены на исследование.

Не заметить профессионального велосипедиста на дороге водитель не мог (это подтверждают и свидетели аварии), так как тот был одет в яркую форму национальной сборной и был виден издалека.

Гоголев занимал шестую строчку рейтинга российских велоспортсменов. Он неоднократно становился чемпионом России по маунтинбайку. Погибший тренировался в ижевском спортклубе «Импульс» и был самым возрастным спортсменом.

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