В Белогорске огонь охватил заброшенное здание (видео)

Фото: dtp_belogorsk

В понедельник, 27 февраля, в Белогорске загорелось неэксплуатируемое здание по улице Кирова. По словам местных жителей, оно находится на территории железнодорожной полиции. На момент прибытия пожарных расчетов строение изнутри было объято огнем.

В течение шести минут пожар был локализован, на полную ликвидацию потребовалось более трех часов. Пламя повредило здание по всей площади. В тушении были задействованы боевые расчеты ПЧ № 4 Белогорска, пожарная команда воинской части, спасатели поисково-спасательной группы города – всего 24 человека, пять единиц техники.

Обстоятельства и причины происшедшего выясняются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

По словам очевидцев, днем в заброшенном здании играли дети.

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