Благовещенцы взяли золото и бронзу в трековых зимних гонках в Хабаровске

Фото: instagram.com, chudaykin

Благовещенец Николай Чудайкин выиграл IV этап чемпионата Хабаровского края по трековым зимним гонкам. Прошедшие соревнования запомнились большим количеством гостей из других регионов. Покорять трек Хабаровска приехали гонщики из Комсомольска-на-Амуре, Находки, Владивостока, Благовещенска, Свободного, сообщают «ДВ-новости».

Благовещенцы завоевали первое и третье места: золото у Николая Чудайкина, бронза – у Ивана Праскова. Второе место тоже досталось «гостю» – Вадиму Кирпуну из Находки.

По правилам чемпионата машины выходили на старт пятерками. Скорость у автомобилей достигает 140 километров в час. Самый опасный участок – это поворот. На виражах автомобили нередко вылетают в снежное ограждение и даже переворачиваются.

У новоиспеченного чемпиона Николая Чудайкина это второе выступление в сезоне. Правда, первое так и не состоялось. Он приехал на этап соревнований, но не прошел техническую комиссию, в результате не был допущен к гонке.

«Я рад, что сегодня мне удалось победить. Мне улыбнулась удача», – говорит Николай Чудайкин.

Для иногородних участников поездка в Хабаровск вышла довольно затратным мероприятием. По их словам, нужно было потратить от 30 до 50 тысяч рублей. В эти расходы входит аренда автовоза, оплата топлива, проживание в дальневосточной столице.

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