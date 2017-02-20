Трамп об ошибке на вручении «Оскара»: Голливуд сильно сосредоточился на политике

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал вчерашний инцидент на церемонии вручения кинопремии «Оскар», когда лучшим фильмом ошибочно назвали «Ла-Ла-Ленд». По мнению главы государства, к этой ошибке привела зацикленность Голливуда на политике. Об этом он заявил в интервью сетевому изданию Breitbart News, передаёт ИА Regnum.

«Я думаю, они так сильно сосредоточились на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного грустно», – заявил Трамп.

Американский лидер также высказал мнение, что из-за досадной ошибки «была утеряна часть гламура», присущего «Оскару». «Не могу сказать, что это был блестящий вечер», – признался президент США.

Как сообщало Амур.инфо, 89-я церемония вручения премий американской киноакадемии в Лос-Анджелесе завершилась недоразумением: Актёры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, объявлявшие лучший фильм 2016 года, назвали победителем мюзикл «Ла-Ла-Ленд», при том, что «Оскар» в этой номинации на самом деле был присуждён драме «Лунный свет».

Как выяснилось позже, Уоррену Битти дали использованный конверт с номинацией «Лучшая женская роль», лауреатом которой стала Эмма Стоун.

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