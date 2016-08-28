Антимонопольщики и прокуратура проверят рекламу на автобусных билетах о суррогатном материнстве

Амурское УФАС и прокуратура планируют проверить рекламу о суррогатном материнстве, которая была размещена на автобусных билетах. По мнению антимонопольщиков, на билете слишком мелко написана информация о необходимой консультации с врачом, а это может быть нарушением. Три месяца автобусные билеты продавали в благовещенских автобусах. Сейчас из-за интереса прессы продажу билетов с такой информацией прекратили.

Суррогатное материнство в России не запрещено, как и его реклама. Потенциальных суррогатных матерей ищет тайваньская компания. Услугу хотят получить китайские семьи, которые не могут иметь детей. Благовещенские женщины к идее суррогатного материнства относятся положительно, но к такой рекламе – нет.

«Есть такие женщины, которые не могут родить», – сказала девушка.

«Ситуации разные бывают, люди разные. Кто прочувствует боль той женщины, которая не может забеременеть. Поэтому сложно судить», – поделилась женщина.

«Как можно рекламировать такие вещи», – высказалась другая горожанка.

«Это вообще безнравственно», – добавила еще одна прохожая.

«Я не русская, я узбечка, у нас так нельзя», – сказала девушка.

«Это же все-таки семья, должно быть скрыто все», – отметила пенсионерка.

«К такому виду рекламы я не отношусь хорошо. Она делает это, как ширпотреб. Рекламу продуктов питания и в то же самое время рекламу материнства ставят на одну ступень. Это обесценивает само понятие материнства», – поделилась еще одна благовещенка.

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#жизнь #закон

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