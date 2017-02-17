Почему Андрей Макаревич отказался платить за выпускной дочери: обзор прессы

Фото: rsute.ru

Как восстановился уволенный из ГИБДД сотрудник; что продает в США советская гимнастка Корбут; на ком женился Виктор Янукович – об этих и других новостях рассказывает автор обзора прессы и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда» радует сообщениями о том, что в области выросло производство молока и мяса – это раз. А второе – «Тепличный» наращивает производство овощей. Всё это может свидетельствовать о возвращении области звания «Житница Дальнего Востока».

Еще одна радость – снижение заболеваемости ОРВИ.

Но не все так хорошо, как хотелось бы: подорожали капуста и сыр, а почти 90 амурчан сели за руль пьяными. Как говорится, «печалька». И согласитесь: на дорогу вышла почти сотня убийц… Как не печалиться!

Также в номере

Конечно, стоит прочесть в «Амурке» материалы о том, как полицейские спасли из огня детей и о том, как житель Чигирей спас от посягательств школьницу. И изучив эти публикации, перейти к материалам о том, как амурчане внимали выступлению Лолиты и провели Масленицу. Некоторые отпраздновали очень даже ничего: так, в одной из квартир загулявшие хозяева на 4 суток оставили собаку. Бедный пес выл, будто… Ну, в общем, можно себе представить, как воет голодный и обезвоженный пес. Измученным соседям пришлось бросать в открытую форточку котлеты и бутылки с водой.

Полный абзац

«Комсомольская правда» пишет о том, что в Далласе, на аукционе «Платиновая ночь», выставлены олимпийские медали легендарной советской гимнастки Ольги Корбут. В продаже олимпийского золота неожиданностей нет: бывшая спортсменка так и не смогла устроиться в США, куда она эмигрировала в поисках лучшей жизни. Чемпионкой Олимпиад Ольга Корбут становилась четырежды. На торги выставлены не только медали (их пять), но и купальник, в котором Ольга выступала в Лондоне в 1973 году, значки мастера спорта СССР и первый американский паспорт спортсменки от 2000 года.

Напишут же такое

Еще в «Комсомолке» внимание читателей явно привлекут материалы о том, что Янукович женился на сестре своей кухарки (хотя – кто такой сегодня Янукович, чтобы читать о его похождениях!), и о том, что Андрей Макаревич отказался платить деньги за школьный выпускной своей дочери. Музыканта возмутила сумма – больше 200 тысяч рублей (за каждого выпускника). За эти деньги предлагалось снять спа-салон в пятизвездочном отеле. Наряды, кухня, ведущие, клоуны – это уже отдельная песня…

А из смешного в «Комсомолке» сегодня ничего нет. Ну, разве что сообщение о том, что обнаружены три планеты, на которых возможна жизнь. Там комфортная температура, есть вода… И добираться до них всего плюс-минус 39 лет. Правда, световых…

На посошок

Напоследок статья из «Российской газеты», в которой рассказывается о восстановлении в должности сотрудника ГИБДД Нижневартовска, которого незаконно уволили, когда он начал разоблачения своего начальства. Это начальство покрывало нескольких нарушителей ПДД, попавшихся в нетрезвом виде за рулем. Возмущенный инспектор в поисках справедливости пошел на открытый конфликт со своим руководством, но был остановлен приказом об увольнении. Статья, понятно, нашлась.

Но сейчас, слава богу, все нормально: после решения суда, в который правдоискатель обратился, он вернулся в ряды дорожных полицейских.

Надо отметить, с начальством тоже все нормально. Оно на своем месте…

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#СМИ

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