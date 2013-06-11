Дмитрий Рогозин: пуск «Ангары» с Восточного состоится в 2021 году

Фото: ria.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что первый пуск новейшей ракеты «Ангара» с космодрома Восточный состоится в 2021 году, несмотря на то, что строительство соответствующего стартового комплекса завершится позже, сообщает РИА Новости. Изначально планировалось, что «Ангара» с Восточного полетит уже в 2017 году.

На российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля у Дмитрия Рогозина спросили, не означает ли, что планируемое в 2025 году окончание строительства стартового комплекса под «Ангару» говорит о том, что раньше 2025-го запусков этой рекаты-носителя с Восточного не будет.

«Нет, раньше. В 2021-м пуск будет. Достроим», – сказал он журналистам.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», изначально в планах российских властей было запустить «Ангару» с Восточного уже в 2017 году. «В конце 2015 года, как и планировалось, с первого стартового комплекса осуществим полёт первого корабля "Союз", по 2017 году уже готовим тяжелую "Ангару" с экипажем, пилотируемый пуск», – заявил вице-премьер. К 2018 году космодром будет готов к выполнению пилотируемых программ с использованием космического ракетного комплекса тяжёлого класса и ракетами типа «Ангара-А5». Но уже в 2015 году Роскосмос называл более скромные сроки запуска «Ангары» – 2021–2023 годы.

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#космодром #российская власть

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