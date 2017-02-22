Тепло и немного снежно: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

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В Амурской области 28 февраля ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура по южным и центральным районам Приамурья будет колебаться от нуля до минус 5 градусов. По северным районам термометры покажут минус 5-10 градусов, по северо-западу – минус 15-20, в восточных районах – от нуля до минус 5 градусов.

В Благовещенске утром температура воздуха опустилась до минус 9 градусов. Западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, возможен слабый снег. Западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 2-4 градуса ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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