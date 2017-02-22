Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:34 1

Тепло и немного снежно: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

Тепло и немного снежно: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля
Фото: instagram

В Амурской области 28 февраля ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура по южным и центральным районам Приамурья будет колебаться от нуля до минус 5 градусов. По северным районам термометры покажут минус 5-10 градусов, по северо-западу – минус 15-20, в восточных районах – от нуля до минус 5 градусов.

В Благовещенске утром температура воздуха опустилась до минус 9 градусов. Западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, возможен слабый снег. Западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 2-4 градуса ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 191

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Немного снега в последний день зимы: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

Общество

Плюсовая температура в Благовещенске: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля
Общество 4

К концу недели Амурскую область припорошит

Общество 2

Ясно и без снега: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля