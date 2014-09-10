Николай Караченцов вновь попал в ДТП (видео)

Фото: interfax.ru

Актёр Николай Караченцов вновь попал в дорожную аварию. Это произошло вечером в понедельник, 27 февраля, в Подмосковье. На кадрах видео с места ДТП, опубликованного телеканалом РЕН ТВ, видна белая Toyota, у которой разбита передняя часть и смята крыша, а также столкнувшаяся с ней «Газель», передаёт «Лента.ру».

По информации телеканала, в иномарке, помимо Караченцова, ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева. Все они получили травмы. За рулём, предположительно, находилась супруга актёра Людмила Поргина.

Ранее сообщалось, что Караченцов попал в ДТП в посёлке Загорянский в Щёлковском районе Подмосковья. Актёра госпитализировали, у него диагностировано сотрясение мозга.

Сын актёра Андрей подтвердил информацию о госпитализации отца после дорожно-транспортного происшествия. «ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет, трудно что-то сказать», – сказал он «Интерфаксу» в понедельник вечером.

Эта авария с участием Караченцова случилась ровно через 12 лет после страшного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда Николай Петрович получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор.

В сентябре 2014 года Людмила Поргина и Николай Караченцов приезжали в Благовещенск на фестиваль кино и театра «Амурская осень» и стали гостями программы «Альфа-канала» «Простые вопросы».

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#ДТП #происшествия

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