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Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: координатор Тотального диктанта в Благовещенске

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: координатор Тотального диктанта в Благовещенске

Утром в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» вышла программа «Близко к сердцу». Гостями студии стали: организатор фестиваля «Поколение NEXT» Светлана Никонова и мама особенного ребёнка Евгения Прагнимак. Ведущие Татьяна Удалова и Олег Никитин говорили с гостями об участии в фестивале особенных детей.

Днем гостем студии станет доцент кафедры русского языка АмГУ, координатор Тотального диктанта в Благовещенске Дарья Галимова. Тема программы – подготовка и особенности Тотального диктанта–2017. Ведущие – Екатерина Кузьмина и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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