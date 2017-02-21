Юбиляры дня – Татьяна Васильева, Наталья Водянова и Вилле Хаапасало

Фото: diwis.ru

Своё 70-летие сегодня отмечает советская и российская актриса Татьяна Васильева. В 1970-е годы её главной работой стало участие в съёмках телевизионной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», где она сыграла роль Энни. Первой же крупной ролью стала Дуэнья в одноименном фильме (1979). Всесоюзная популярность пришла к актрисе после съемок киноленты «Самая обаятельная и привлекательная» (1985).

В 1990-х годах актриса сыграла во многих фильмах, в том числе в 1992 году в картине «Увидеть Париж и умереть». За роль в этой киноленте она удостоилась премии «Кинотавра» и приза «Ника». Всего в фильмографии Татьяны Васильевой более 100 ролей.

Сегодня актриса работает в театре «Школа современной пьесы», гастролирует, часто снимается в кино, принимает участие в озвучивании мультфильмов и пробует свои силы как телеведущая.

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В последний день зимы во всём мире отмечают Международный день редких заболеваний. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомлённость о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей. Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжёлые условия социализации, отсутствие качественной медицинской помощи и трудности в получении лечения и ухода.

Традиционно к этому Дню силами общественных и благотворительных организаций и фондов приурочено проведение различных благотворительных и просветительских мероприятий, среди которых одно из крупных – Всероссийская благотворительная акция в поддержку больных. Собранные в ходе акции средства направляются на лечение детей и взрослых, страдающих редкими заболеваниями.

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95 лет назад родился Юрий Лотман, советский литературовед, культуролог и семиотик. Лотман – один из первых разработчиков структурно-семиотического метода изучения литературы и культуры в советской науке, основоположник Тартуско-московской семиотической школы. В центре внимания Лотмана находятся вопросы культуры и искусства, которые он рассматривает как «вторичные моделирующие системы». Первичной моделирующей системой при этом оказывается язык. Функцией культуры и искусства является борьба с энтропией и хранение информации, а также коммуникация между людьми. Искусство является частью культуры наряду с наукой. Лотман был членом-корреспондентом Британской академии, членом Норвежской академии наук, академиком Шведской королевской академии наук, а также членом Эстонской академии наук.

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45 лет назад родился финский актёр Вилле Хаапасало. Не секрет, что в России Вилле намного популярнее, чем у себя на родине. Большую известность актёру принесла роль Райво в российской кинокомедии «Особенности национальной охоты». В 2002 году на Московском международном кинофестивале Хаапасало был удостоен премии «Серебряный Святой Георгий» за лучшую мужскую роль в драме Александра Рогожкина «Кукушка». Позже за работу в этом фильме актёр был удостоен Государственной премии Российской Федерации за 2003 год в области литературы и искусства. Хаапасало сыграл также в фильмах «Диверсант», «Гибель империи», «Любовь в большом городе», «Царь» и других.

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35 лет назад родилась всемирно известная российская топ-модель Наталья Водянова. На одном из просмотров в Нижнем Новгороде Наталью заметил скаут агентства Viva Model Management и сразу предложил ей работу в Париже. По прошествии нескольких месяцев девушка отправилась в столицу Франции. Она работала на подиуме для Gucci, Chanel, Alexander McQueen, Christian Dior, Calvin Klein, Donna Karan, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Chloe, Valentino, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Miu Miu, Hermès, Kenzo, Viktor & Rolf, Dolce&Gabbana, Balenciaga, Yves Saint Laurent и многих других домов моды. Появлялась на многочисленных обложках самых известных журналов моды, включая Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, ELLE.

По данным Sunday Times, Наталья Водянова входит в третью сотню самых богатых людей Великобритании (в 2003 году она заработала 3,6 миллиона фунтов стерлингов).

В 2007 году, после рождения сына Виктора, она решила частично оставить карьеру модели и посвятить себя семье и благотворительному фонду. Наталья, как и некоторые мировые экс-супермодели, всё же соглашается выйти на подиум или принять участие в фотосессии за высокие гонорары. В 2004 году Водянова основала собственный фонд «Обнажённые сердца» для строительства детских площадок на территории России и за рубежом. В общей сложности фонд построил более 100 игровых площадок и парков в 68 городах России, а также первую уникальную игровую площадку для детей с отклонениями в умственном развитии.

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