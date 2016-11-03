Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:11 3

В Новотроицком ищут деньги на строительство храма

В Новотроицком ищут деньги на строительство храма

В селе Новотроицком Благовещенского района хотят построить православный храм. Инициатором строительства стал сельский глава. Земля под храм уже выделена, проект готов. Храм впервые в области назовут в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Православные верят, что эта икона способна излечить от алкоголизма и наркомании.

Строительство планируют начать до 2019 года. Храм построят из камня в каноническом стиле. Общая стоимость составит около 56 миллионов рублей. По плану он должен вмещать до 150 прихожан. На территории также появятся помещение под воскресную школу, гаражи, жилые комнаты для семей священнослужителей. Общая площадь участка – около 6 тысяч квадратных метров. Проект храма готов, но его нужно выкупить.

«На сегодняшний день архитектор сделал проект храма, но его стоимость 1 миллион рублей. У нас есть люди, которые оплатили большую стоимость проекта, а именно 700 тысяч рублей. Осталось ещё 300 тысяч», – поделился настоятель храма отец Олег.

Священнослужители надеются, что с помощью амурчан храм в Новотроицком всё-таки построят и людям не придётся ездить на службу в Благовещенск. Пока на месте строительства установили православный крест.

Просмотров всего: 321

#религия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • ay

    ay
    2 часа назад

    и на что только деньги планируют потратить...

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Написано же на что.

    Храм, помещение под воскресную школу, гаражи, жилые комнаты для семей священнослужителей, проект храма.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад



    ~~В Новотроицком ищут деньги



    А они (деньги) там есть?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

У православных начался Великий пост
В России и мире 5

Джигурда подал в суд на сектоведа Дворкина за то, что тот отказался признать его богом
Общество 73

Гaзoпepepaбaтывaющий зaвoд oкoлo Cвoбoднoгo бyдeт cтpoитьcя с Бoжьeгo блaгocлoвeния
Общество 4

Свободненский священник крестил группу солдат-железнодорожников