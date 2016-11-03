В Новотроицком ищут деньги на строительство храма

В селе Новотроицком Благовещенского района хотят построить православный храм. Инициатором строительства стал сельский глава. Земля под храм уже выделена, проект готов. Храм впервые в области назовут в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Православные верят, что эта икона способна излечить от алкоголизма и наркомании.

Строительство планируют начать до 2019 года. Храм построят из камня в каноническом стиле. Общая стоимость составит около 56 миллионов рублей. По плану он должен вмещать до 150 прихожан. На территории также появятся помещение под воскресную школу, гаражи, жилые комнаты для семей священнослужителей. Общая площадь участка – около 6 тысяч квадратных метров. Проект храма готов, но его нужно выкупить.

«На сегодняшний день архитектор сделал проект храма, но его стоимость 1 миллион рублей. У нас есть люди, которые оплатили большую стоимость проекта, а именно 700 тысяч рублей. Осталось ещё 300 тысяч», – поделился настоятель храма отец Олег.

Священнослужители надеются, что с помощью амурчан храм в Новотроицком всё-таки построят и людям не придётся ездить на службу в Благовещенск. Пока на месте строительства установили православный крест.

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#религия

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