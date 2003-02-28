Роковой выстрел для Сковородина: история Приамурья

1920 год. Японское командование официально заявило об эвакуации своих войск из Амурской области. Два последних эшелона с солдатами со станции Рухлово отбыли по направлению к Хабаровску 28 февраля. Выстрелом из вагона был убит стоявший на перроне Афанасий Сковородин, первый председатель поселкового совета. В честь него Рухлово в 1938 году переименовали в город Сковородино, а Рухловский район – в Сковородинский.

28февраля 1925 года стал первым рабочим днём VII губернской партийной конференции.

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В 1937 году в Благовещенске была организована областная школа повышения квалификации колхозных руководящих кадров.

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В этот день в 1958 году V сессия шестого созыва областного Совета депутатов трудящихся обсудила план развития народного хозяйства и утвердила бюджет на 1958 год по доходам в размере 381 миллиона 984 тысяч рублей и в таком же размере по расходам.

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В 1964 году организовано управление строительства Зейской ГЭС – «Зеягэсстрой». Начальником вновь образованной структуры назначен А. Шохин, главным инженером – В. Конько.

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Новый в городе кинотеатр «Зея» на 400 мест открылся 28 февраля1967 года. Кино там демонстрировали почти 20 лет. В 1987-м «Зея» как кинотеатр перестала существовать.

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28 февраля 1976 года благовещенский народный университет здоровья (Институт физиологии и патологии дыхания) и его ректор М. В. Судаков награждены почётной грамотой президиума Центрального комитета профсоюза медицинских работников, президиума ЦК Общества Красного Креста РСФСР.

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В 2003 году в этот день в Благовещенске на сцене областной филармонии состоялось шоу толстушек. Общий вес трех участниц представления – 360 килограммов. Полные энергичные дамы удивляли зрителей зажигательными танцами. Одной из главных задач своего коллектива толстушки считают популяризацию тезиса о том, что красоты не может быть много и лишний вес – не повод для расстройства.

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2006 год. Один из крупнейших российских производителей макаронной продукции планировал построить в Благовещенске макаронный завод мощностью 500 тонн продукции в месяц. Строительство хотели завершить уже к осени, однако о дате начала возведения предприятия тогда не сообщалось.

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28 февраля 2011 года центр Благовещенска оказался усеян бумагами. При рассмотрении оказалось, что это десятки документов, содержащих информацию о личных подсобных хозяйствах и собранном ими урожае. В бумагах, кроме данных о заготовке овощей, была личная информация о тех, кто собирал сведения, с указанием их фамилий и номеров телефонов. Листы были рассыпаны на обочинах по Зейской улице от 50-летия Октября до Пионерской. Как оказалось, эти бумаги принадлежали Амурстату.

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В 2013 году в последний день февраля в Райчихинске ловили рысь. В городе, где гастролировал цирк-шапито, произошло чрезвычайное происшествие: из цирка сбежала рысь.

Местным жителям удалось избежать неприятных последствий от встречи с диким животным – четырёхмесячную рысь задержали в районе хлебокомбината.

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#жизнь #история

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