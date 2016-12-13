Амурский бизнес: уроки выживания

Стремительное развитие технологий, проникновение Интернета в повседневную жизнь явились причиной того, что бизнес, процветавший ещё лет 10-15 назад, сейчас почти не существует. Например, фотоателье или пункты связи «межгород». В последнее время пророчат вымирание и полиграфической отрасли – дескать, принтер под силу купить почти всем. Вопреки прогнозам, продвинутые полиграфические компании перестроили свою работу, купили новое высокотехнологичное оборудование и работают, не выключая станков.

Чтобы быть впереди конкурентов, необходимо постоянно совершенствоваться и использовать самые передовые технологические новинки. Компания «Одеон» является постоянным участником мировых выставок достижений полиграфического искусства. «На последней выставке в Германии мы приобрели новейшую цифровую машину Konika, она позволяет печатать на очень плотной бумаге, практически на картоне. Таким образом, наши клиенты могут позволить себе печать ограниченного тиража, к примеру, календарей, и разница в цене за один экземпляр и за 500 штук не будет сильно отличаться, как это было раньше», – рассказал директор издательско-полиграфического комплекса «Одеон» Константин Завалишин.

Покупать новое оборудование, быть первым в своём регионе, предлагая какую-то новую услугу, – дело рискованное. Можно просчитаться, и тогда миллионные вложения себя не оправдают. Но если расчёты окажутся верны, то клиенты моментально оценят удобство и выгоду нового предложения. «Наша новая Mimaki печатает абсолютно на любых поверхностях, для нашего дизайнера это оборудование даёт очень широкие возможности. Но я хочу сказать, что важно не только обзавестись современным оборудованием, важно предложить ту продукцию, которая соответствует современным запросам общества», – добавил Константин Николаевич.

Очень многие организации печатают для своих нужд разнообразные бланки, и часто возникает необходимость в стандартном бланке менять один или два параметра – порядковый номер, индивидуальные данные. «Одеон» подстроил своё оборудование и под эти нужды. «Для чего мы брали эту машину – это печать переменных данных, то есть высокая скорость печати до 100 страниц в минуту. Умная машина сможет пронумеровать каждый бланк, внести персональные данные, например, фамилию или номер. Главное, задать нужную программу», – рассказал инженер «Одеона» Сергей Чебыкин.

Даже знакомая всем лазерная гравировка подверглась усовершенствованию – теперь можно гравировать почти на любых поверхностях, делать гравировки-3Д, большого формата.

Баннеры тоже печатают во многих типографиях, но в «Одеоне» оборудование позволяет сделать это в два раза быстрее, чем раньше, а качество стало в разы выше. При этом цена интерьерной печати снизилась за счёт снижения себестоимости.

В благовещенской типографии «Одеон» работают около 100 машин, большинство из которых привезены из Германии, Японии и США. Также есть экземпляры из Китая. Некоторым из них нет аналогов не только в Благовещенске, но и на всём Дальнем Востоке. Например, сегодня можно напечатать книгу в единственном экземпляре за небольшие деньги. Для этого есть специальное оборудование, позволяющее не запускать махину офсетной машины, не создавать отдельную матрицу, а просто напечатать экземпляр или несколько в высоком качестве. Таким образом, научные работы, индивидуальные сборники, биографии, издания для небольшого круга читателей стали вполне доступны заказчикам.

Иногда для печати приносят вещи совсем уж сложной формы. Для таких случаев существует вакуумный термопресс. Печать на часах, кружках или тарелках – дело десяти минут.

Очень востребованы сегодня всевозможные пластиковые карты – с чипами, с магнитной информационной лентой. «Одеон» выпускает их ежедневно сотнями.

В перспективе издатели собираются освоить выпуск пищевых пакетов, упаковки для фастфуда, осуществлять широкоформатную лакировку, постпечать и отделку материалов. «Новое время – это новые потребности. Если своевременно на них отвечать, то и спрос будет постоянным», – резюмировал директор «Одеона» Константин Завалишин.

Партнёрский материал

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