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Сегодня, 19:07 1

Областная КСП и Фонд содействия реформирования ЖКХ подписали соглашение

Областная КСП и Фонд содействия реформирования ЖКХ подписали соглашение
Фото: amurobl.ru

В Тынде подписали соглашение по вопросам законности и эффективности использования предоставленных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

«Учитывая масштаб задач программы переселения из аварийного жилищного фонда и реализации якорного проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры области, заключение соглашения между структурами необходимо. Взаимодействие структур позволит наилучшим образом контролировать движение средств по программе», – сказал директор-председатель правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин.

Согласно соглашению, стороны будут сотрудничать в проведении контрольных мероприятий в целях определения законности и эффективности использования и расходования правительством области и муниципальными образованиями предоставлены Фондом средств на проведение работ по капремонту, переселению и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Помимо этого Фонд совместно с КСП области будет проводить экспертно-аналитические мероприятия по анализу достоверности и обоснованности данных представляемых в Фонд отчетов о расходовании средств.

Как подчеркнула председатель контрольно-счетной палаты Амурской области Ольга Бродская, это соглашение позволит более эффективно использовать средства, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Ну вот и здорово. Контроль усилить никогда не повредит

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