Облизбирком собирается купить машину за 1,7 миллиона рублей

Фото: Dzhips.com

Областная избирательная комиссия планирует приобрести автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей. Аукцион на поставку автотранспортного средства объявили на сайте госзакупок. Подавать заявки можно до 28 февраля, сам аукцион пройдет 3 марта.

Согласно условиям конкурса автомобиль должен быть новый, не ранее 2016 года выпуска. Он должен быть полноприводный, не менее чем с пятью дверями, и пятью посадочными местами. Требования к двигателю: не более 2000 кубических сантиметров и не менее 140 лошадиных сил.

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#областная власть #транспорт

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