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27февраля
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Сегодня, 18:45 18

Облизбирком собирается купить машину за 1,7 миллиона рублей

Облизбирком собирается купить машину за 1,7 миллиона рублей
Фото: Dzhips.com

Областная избирательная комиссия планирует приобрести автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей. Аукцион на поставку автотранспортного средства объявили на сайте госзакупок. Подавать заявки можно до 28 февраля, сам аукцион пройдет 3 марта.

Согласно условиям конкурса автомобиль должен быть новый, не ранее 2016 года выпуска. Он должен быть полноприводный, не менее чем с пятью дверями, и пятью посадочными местами. Требования к двигателю: не более 2000 кубических сантиметров и не менее 140 лошадиных сил.

Просмотров всего: 658

#областная власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    А не слишком ли много 1,7 миллиона долларов, Амуринфо? Вы всё так же, в своем репертуаре :-)

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    1.7 лямов в долларах США.Это будет космический аппарат в одну стороны для этих дормоедов.Согласен!

  • Kapitan_zur_See

    Kapitan_zur_See
    1 час назад

    Леонтьева покупает себе поджопный кроссовер за 1,7 млн леревянных! А эти услышали звон - да не знают где он! Вован Путин их бы со своей сворой порвал за 1,7 млн бакинских! Бабло-то общаковое! :)

  • Local

    Local
    1 час назад

    Т.е. УАЗ Патриот они тупо по ТТХ пробородили. А могли бы два купить )

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Такое ощущение как будто там каждый день такие машины берут... Купить раз надежную и ездить сколько лет спокойно.. Зная расположение наших территорий и ландшафт, волгой там не обойдёшься

  • Kapitan_zur_See

    Kapitan_zur_See
    1 час назад

    Имя то какое! Облиз-бирком! Возможно слово "бирком" на языке племени Тумба-Юмба означает "жопа" :)

  • Fit

    Fit
    1 час назад

    Автомобиль должен быть надёжным, поэтому логично, что на его покупку выделяют такую сумму денег.

  • Kapitan_zur_See

    Kapitan_zur_See
    1 час назад

    Можно подумать, что на этом паркетнике отественной сборки можно ездить по весям Амурки. По городу они будут возить свои чресла, а в область поедут холопишки на Волгах!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Kapitan_zur_See

    Можно подумать, что на этом паркетнике отественной сборки можно ездить по весям Амурки. По городу они будут возить свои чресла, а в область поедут холопишки на Волгах!



    Расскажи о маршрутах передвижения облизбиркома?

    Ты уверен что правильно понимаешь слово паркетник?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    По нашим дорогам на колесить на дешевой машине нереально. Тем более что такие закупки раз в 7-10 лет

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Как народ ездит на дешевых машинах, не понимаю, облиз бирком на таких не сможет проводить свои облих биркомовские дела.

    Чего противники такого находядятся-то, видимо в народ не выходили)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    56 минут назад

    Голодец: около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ

    А мне МИНФИН АО талдычит что в бюджете "ни копейки" )))

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    53 минуты назад

    Купят сраный кашкай. А шума здесь, как будто ламбо покупают.

  • tankist btb

    tankist btb
    47 минут назад

    да Дастер сейчас почти столько стоит

  • agbor

    agbor
    41 минута назад

    Пусть ниву или уаз покупают, им само то будет. Поддержим российский автопром :)

  • Старший в классе

    Старший в классе
    23 минуты назад

    agbor

    Пусть ниву или уаз покупают, им само то будет. Поддержим российский автопром :)



    Многие мировы бренды давно производятся в России. Не поддержка ли?

  • full

    full
    10 минут назад

    Старший в классе

    agbor

    Пусть ниву или уаз покупают, им само то будет. Поддержим российский автопром :)



    Многие мировы бренды давно производятся в России. Не поддержка ли?



    Ога. Четыре дня назад у меня был попутчик - ехал забирать свой мерс из ремонта. Новый мерс. Российская сборка. Рулевое заклинило.

  • СаняCh

    СаняCh
    4 минуты назад

    Избирком по такой жопе ездит. Капец. Вообще не удивительно

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