Облизбирком собирается купить машину за 1,7 миллиона рублей
Областная избирательная комиссия планирует приобрести автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей. Аукцион на поставку автотранспортного средства объявили на сайте госзакупок. Подавать заявки можно до 28 февраля, сам аукцион пройдет 3 марта.
Согласно условиям конкурса автомобиль должен быть новый, не ранее 2016 года выпуска. Он должен быть полноприводный, не менее чем с пятью дверями, и пятью посадочными местами. Требования к двигателю: не более 2000 кубических сантиметров и не менее 140 лошадиных сил.
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