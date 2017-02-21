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Прокуроры Приамурья играли между собой в шахматы

Прокуроры Приамурья играли между собой в шахматы

Ко Дню защитника Отечества прокуратура Амурской области организовала и провела первый турнир по шахматам в зачет спартакиады работников прокуратуры области. За доски сели 13 работников. Турнир прошел по круговой системе в формате быстрых шахмат с контролем времени в 10 минут на всю партию каждому участнику.

В соревнованиях приняли участие прокуроры Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Мазановского, Ивановского Михайловского районов, а также работники аппарата прокуратуры области и молодые специалисты прокуратур городов и районов.

Турнир, по согласованию с областной организацией «Федерация шахмат Амурской области» и шахматной федерацией Благовещенска, прошел в помещении шахматного клуба. Помощь в организации проведения и судейства оказали судья первой категории по шахматам Андрей Литовченко и судья всероссийской категории по шахматам Максим Викторенко.

Победителем турнира стал прокурор Мазановского района Максим Енишевский, который имеет разряд кандидата в мастера спорта по шахматам и дважды становился чемпионом области. Второе место занял заместитель начальника отдела кадров Петр Мещериков, третье – помощник прокурора Свободненского района Виктор Мартьянов.

Среди женщин первое место заняла помощник прокурора Белогорска Дарья Конькова, второе - помощник прокурора Свободного Надежда Линникова.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев вручил призерам соревнований кубок и медали, поблагодарил всех участников первого турнира по шахматам за проявленные инициативу, спортивное упорство, умение принимать решения.

Победители турнира смогут принять участие в отборочных спортивных мероприятиях для включения в сборную команду работников прокуратуры Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#спорт

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    За такую зарплатищу не только в шахматы играть будешь.

  • Kapitan_zur_See

    Kapitan_zur_See
    1 час назад

    Да, перед своими хозяевами они скачут на задних лапках... А стоит людям обратиться, то нацарапают ничего незначащие отписки или вообще проигнорируют! Чего тут в шахматы не играть!

  • full

    full
    15 минут назад

    Между собой. Креативно.

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