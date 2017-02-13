Голодец: около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ

Фото: ria.ru

Почти пять миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе выступления на инвестиционном форуме в Сочи, передаёт РИА Новости.

«Сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума», – констатировала Голодец, добавив, что доведение уровня зарплат в стране до конкурентоспособного пойдёт на пользу как людям, так и экономике в целом.

Вице-премьер напомнила, что в настоящее время в стране насчитывается около миллиона вакансий, и этот показатель ни разу не сокращался за последние пять лет.

По мнению Голодец, росту производительности труда в России мешают резкое сокращение инвестиций и отсутствие стимулов для технической модернизации предприятий. «К этому подталкивает очень дешёвая, заниженная стоимость рабочей силы», – пояснила она.

В январе этого года глава Минсоцзащиты Максим Топилин заявил, что МРОТ необходимо приблизить к прожиточному минимуму к осени 2017 года.

Как сообщало Амур.инфо, в Министерстве труда и социальной защиты РФ накануне предложили устанавливать МРОТ индивидуально для каждого из регионов страны. По мнению авторов инициативы, таким образом удастся решить проблему повышения «минималки» до прожиточного минимума.

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