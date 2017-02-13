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Сегодня, 17:41 6

Голодец: около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ

Голодец: около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Фото: ria.ru

Почти пять миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе выступления на инвестиционном форуме в Сочи, передаёт РИА Новости.

«Сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума», – констатировала Голодец, добавив, что доведение уровня зарплат в стране до конкурентоспособного пойдёт на пользу как людям, так и экономике в целом.

Вице-премьер напомнила, что в настоящее время в стране насчитывается около миллиона вакансий, и этот показатель ни разу не сокращался за последние пять лет.

По мнению Голодец, росту производительности труда в России мешают резкое сокращение инвестиций и отсутствие стимулов для технической модернизации предприятий. «К этому подталкивает очень дешёвая, заниженная стоимость рабочей силы», – пояснила она.

В январе этого года глава Минсоцзащиты Максим Топилин заявил, что МРОТ необходимо приблизить к прожиточному минимуму к осени 2017 года.

Как сообщало Амур.инфо, в Министерстве труда и социальной защиты РФ накануне предложили устанавливать МРОТ индивидуально для каждого из регионов страны. По мнению авторов инициативы, таким образом удастся решить проблему повышения «минималки» до прожиточного минимума.

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#жизнь #работа #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Естественно МРОТ нужно рассчитывать для каждого региона отдельно. Хорошая инициатива. А то в Чукотке 80тыс средняя, а в Дагестане 18. Разница более чем в 4 раза. Так бы и средние ЗП подняли по стране

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    А сколько россиян получают зарплату ниже уровня МРОТ?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    А какую зарплату получает Голодец? На Чукотке огурцы по 1000 руб кило, а в Дагестане бесплатно.Вот вам и мрут.

  • Myxira

    Myxira
    37 минут назад

    Только сегодня смотрела ролик Усачева Руслана из Норильска: помидоры за кг 400 с чем-то рублей, а огурцы - 325 за кило. Цена с учетом не дешевой доставки продуктов и за норильские зарплаты.

    В нашем Фреш-маркете кило тепличных огурчиков - 204 рубля: местная теплица и наши, по большей части, не великие зарплаты.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    20 минут назад

    МРОТ давно необходимо повысить до прожиточного минимума. Здравая инициатива

  • Полиграф

    Полиграф
    9 минут назад

    Это 5 млн потенциальных врагов действующей власти.

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