На Амур.инфо – видео массовой драки на перекрестке Ленина – Шевченко

В распоряжении Амур.инфо оказалось видео инцидента, который произошел в ночь с 25 на 26 февраля. На кадрах видно, что молодой человек лежит на дороге, потом его хватают за ноги и перетаскивают на тротуар.

Как ранее сообщало Амур.инфо, парня избила группа людей. По словам очевидцев, все происходило прямо на дороге. В это время на перекрестке стояли машины, водители наблюдали за происходящим. Никто из них не предпринял попытку остановить драку.

В пресс-службе амурского управления МВД сообщили, что информация о драке поступила поздно. Когда приехал наряд, конфликт завершился. Один пострадавший с травмами доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

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