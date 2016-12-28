Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:43 12

На Амур.инфо – видео массовой драки на перекрестке Ленина – Шевченко

На Амур.инфо – видео массовой драки на перекрестке Ленина – Шевченко

В распоряжении Амур.инфо оказалось видео инцидента, который произошел в ночь с 25 на 26 февраля. На кадрах видно, что молодой человек лежит на дороге, потом его хватают за ноги и перетаскивают на тротуар.

Как ранее сообщало Амур.инфо, парня избила группа людей. По словам очевидцев, все происходило прямо на дороге. В это время на перекрестке стояли машины, водители наблюдали за происходящим. Никто из них не предпринял попытку остановить драку.

В пресс-службе амурского управления МВД сообщили, что информация о драке поступила поздно. Когда приехал наряд, конфликт завершился. Один пострадавший с травмами доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Просмотров всего: 3388

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    А кого там разнимать...даже двух дерущихся собак не трогают, а тут целая толпа. Тут даже не вопрос смелости,благородства или трусости. Тут вопрос безопасности.

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    2 часа назад

    Из окна кабинки в Пекинской утке вроде снимали.

  • nekro

    nekro
    2 часа назад

    А с какой это стати водитель должен выходить и впрягаться за кого-то? А если у какого-нибудь аутиста из той толпы будет нож или пистолет, то кто потом будет водителю лечение оплачивать? Или у нас, по мнению журналюг, все водители самбисты-каратисты, что всех супостатов раскидают и невредимыми останутся?

  • Holmes

    Holmes
    2 часа назад

    Нет, водители обязательно должны были выйти из машин и сделать драку ещё более массовой. А то что-то пострадавших мало.

  • start-stop

    start-stop
    2 часа назад

    Голос девушки за кадром запикан

    Она что то про полицию говорит

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    1 час назад

    Да-а-а,милиция то есть полиция потеряла своё лицо!Или Ведев крышует ментов?!

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    на этом перекрестке не пора постоянный пост полиции организовывать? хотя бы с 20-00 до 4-00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни? слишком много случаев, когда "правильно" проданный алкоголь начинает неправильно действовать.

  • ТатаЯна

    ТатаЯна
    1 час назад

    Какой-то беспредел в последние время творится. Стреляют, убивают. Из дома страшно выйти. Не ужели себе контролировать ни как не льзя. Люди как нацисты становятся.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Быдло швейк нагоняет себе быдлорейтинг

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    start-stop

    Голос девушки за кадром запикан Она что то про полицию говорит



    Полиции нужно дать полномочия,как в штатах,невыполнил требование полицейского-пульку поймал!Вот тогда гопари задумаются,а так,пока сажать за мразь с солнышком в груди будут,то действий не ждите!А тот экипаж,если он был,уволить нахер ,они должны были работать и право на применение в данном случае,судя по видео,было!

  • Игорь28_Blag

    Игорь28_Blag
    28 минут назад

    когда уже этот быдлятник швейку закроют

    полиция вообще не понять где и это самый центр города! начальника полиции гнать в шею!

  • Полиграф

    Полиграф
    11 минут назад

    Полиция если приедет то их самих потом в тюрьму садят судя по решениям судов. Поэтому полиция дабы самим не сесть в тюрьму не должна спешить на такие мероприятия я так понимаю.

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Свободном из школьной столовой украли продукты
Происшествия 13

Подробности массовой драки: благовещенца били на дороге, а водители за этим наблюдали

сегодня, 16:15
В России и мире

В Хабаровске детскую забаву приняли за попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе
Общество 2

Шесть аварий с пострадавшими: сводка ДТП в Амурской области за выходные дни

сегодня, 15:49