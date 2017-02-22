Около сотни жителей Белогорска от 5 до 45 лет заявились на участие в вокальном конкурсе

Организаторы второго музыкального проекта «Голос по-белогорски» завершили прием заявок на участие в конкурсе. О желании побороться за победу заявили около 100 белогорцев. Самому маленькому участнику скоро исполнится 6 лет, самому опытному исполнителю – 45 лет.

«Первый кастинг среди заявленных конкурсантов уже провели, – рассказала представитель Центра культурного развития Белогорска Екатерина Рагозина. – Его участниками стали около 30 человек. Львиная доля конкурсантов первый конкурсный отбор преодолела».

5 марта состоятся «слепые прослушивания» в Центре культурного развития. На этом этапе участников конкурса распределят на три потока. В 10:00 и 13:00 наставники прослушают детей, в 16:00 – взрослых конкурсантов. Билеты появятся в продаже в ближайшее время. Их можно будет приобрести в Центре культурного развития и учреждениях культуры города.

По итогам «слепых прослушиваний» наставники проекта выберут себе команды участников, которым предстоит пройти «Поединки», «Нокауты», «Полуфинал» и «Финал».

Победители определятся в каждой возрастной группе и по каждой номинации с вручением диплома, денежной премии или ценного приза. Участники проекта, определенные зрительским голосованием, будут награждены призом зрительских симпатий, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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