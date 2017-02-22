На реализацию социально значимых проектов белогорцам выделили полмиллиона рублей

Фото: kazved.ru

В Белогорске начали принимать заявки на участие в конкурсе социально значимых проектов. Победители получат муниципальный грант. Из городского бюджета на эти цели в текущем году выделили полмиллиона рублей.

«Конкурс на получение финансовой поддержки на реализацию социально значимых проектов в Белогорске проходит десятый год подряд. За это время грантовую поддержку из местного бюджета получили 106 проектов на общую сумму 3 миллиона 750 тысяч рублей», – рассказала начальник организационного отдела администрации Белогорска Эльвира Волошина.

Приоритетные направления проектов, предоставляемых на конкурс, ежегодно утверждаются депутатами горсовета. В этом году их три – «Чистый город», «Белогорск – город вежливых людей», «Город добрых соседей».

Первое направление «Чистый город» предполагает реализацию проектов, направленных на поддержку деятельности в сферах экологии, охраны окружающей среды, защиты животных, благоустройство дворовых территорий, зон отдыха, спортивных площадок, оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.

Второе направление «Белогорск – город вежливых людей» предусматривает поддержку проектов, направленных на развитие благотворительности и добровольчества, волонтерских и наставнических движений, развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нравственного и патриотического воспитания, содействие развитию семейных ценностей и традиций, развитие молодежных и детских объединений, формирование доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Еще одна номинация «Город добрых соседей» включает поддержку проектов по развитию здорового образа жизни, массового спорта, сохранению и развитию физического здоровья жителей, организации культурно-досуговых мероприятий и сохранению традиций добрососедства и гостеприимства, уважения к традициям разных народов и конфессий.

Заявки от городских общественных и некоммерческих организаций принимаются в будние дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) в организационном отделе администрации Белогорска по адресу: улица Гагарина, 2, кабинет № 404. Завершится прием заявок 22 марта, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 103

#Белогорск

распечатать