«Открытый мир» для особенных амурских детей отпраздновал годовщину

Амурской областной организации «Открытый мир» исполнился год. Сегодня в неё входят около 80 семей с детьми, у которых синдром Дауна, аутизм, ДЦП и другие заболевания. За последний год волонтёры организации провели для них десятки мероприятий, чтобы мир для таких детей был по-настоящему открытым.

Корреспондент «Альфа-канала» побывала на празднике в честь годовщины «Открытого мира» и познакомилась с теми, кто воспитывает особенных детей.

Новость о том, что у Евгении и Александра родится «солнечный ребёнок», медики сообщили будущим родителям, когда Евгения была на 12-й неделе беременности. После этого будущая мама прошла ряд других обследований. Они показали – ребёнок здоров. Однако Аня родилась с дополнительной хромосомой.

«Сказали нет, всё нормально. Всё, что заподозрили на УЗИ, ничего не подтверждается, у вас будет обычный малыш. Но после рождения нам сообщили, что у Анютки синдром Дауна. Шоком для нас это большим не было. Только по той причине, что, когда в 12 недель заподозрили, мы уже были к этому подсознательно готовы», – делятся Евгения и Александр Прагнимак.

Родители говорят, что с появлением Ани жизнь стала насыщеннее. Александр и Евгения регулярно водят дочку на лечебную физкультуру, к психологу и дефектологу. День трёхлетней Ани расписан по часам. Она уже выучила цвета, животных, геометрические фигуры. Всё понимает, правда, не всегда может высказаться. Над этим родители тоже работают.

«Отчаиваться не надо. Нужно принять решение своё, чтобы оно было только таким, чтобы об этом никогда не пожалеть. Потому что наши дети контактные, они помощники. Они очень добрые. В любом случае, если женщина примет решение оставить этого ребенка, она никогда об этом не пожалеет», – делятся благовещенцы.

После рождения Ани её мама стала искать тех, кто столкнулся с подобным заболеванием. И нашла в лице волонтёров организации «Открытый мир».

В это воскресенье они отметили год с момента образования. В «Открытый мир» сегодня входят около восьмидесяти семей со всей области, дети в которых – инвалиды.

«В нашей области очень много детей-инвалидов, которые нуждаются в особой помощи. Не каждая мама пойдёт в какие-то организации стучаться, просить. Поэтому и была создана такая организация, чтобы нас услышали, нам помогли», – говорит председатель благотворительной организации «Открытый мир» Татьяна Радькова.

Члены организации как одна большая семья. Вместе водят своих деток на занятия, экскурсии. В прошлом году ребята посетили кондитерскую фабрику, сходили в цирк, дельфинарий, посмотрели лотосы в Ивановке. А на праздниках дети показывают свои способности.

«Мы стихи учим, нас приглашают, был фестиваль инвалидов, мы участвовали. И сын, вроде как, активно себя проявляет», – делится мама Степы Разина Елена Степаниденко.

Но главное, считают родители, не стесняться своих детей, не изолировать их от общества. В прошлом году с «Открытым миром» в Благовещенске встретилась актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Она сама мама ребёнка с синдромом Дауна. Родители отмечают: общественное мнение о таких детях со временем меняется.

«Как только мы начинаем своих детей привлекать в общество, показывать их, всё больше где-то участвовать, то и люди начинают по другому относиться к нашим детям», – говорит мама 11-летней Насти Наталья Сластная.

С «Открытым миром» активно сотрудничает амурское министерство социальной защиты. Оно организует семинары для родителей, детям выдает дополнительные путевки в санатории. 13 марта ребята поедут на реабилитацию в Малиновский дом-интернат. Недавно внимание на организацию обратил губернатор. В «Открытом мире» надеются, что когда-нибудь у них появится своё помещение, где дети смогут встречаться друг с другом чаще.

Просмотров всего: 255

#дети #жизнь #здоровье

распечатать