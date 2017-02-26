Белогорск присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Родители выпускников 11 классов школ Белогорска сдадут Единый государственный экзамен по русскому языку. Город присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 24 марта. Экзаменационный пункт будет организован на базе гимназии №1.

«Планируется, что проверят свои знания по русскому языку около 20 родителей, – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Информационная работа с ними уже проводится. На выполнение заданий будет предоставлено 40 минут. Небольшая экзаменационная работа будет, составлена из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по русскому языку. Взрослые, пройдя процедуру итоговой аттестации, смогут поделиться своим опытом с детьми.

По словам участников сдачи пробного ЕГЭ среди родителей, в других городах отмечали, что экзамен им не показался сложным, процедура сдачи ЕГЭ абсолютно понятна.

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