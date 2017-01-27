ФК «Благовещенск» четвертый год подряд стал чемпионом Амурской области по мини-футболу

Фото: ullica.ru

В воскресенье, 26 февраля, в Благовещенске на стадионе «Юность» завершился чемпионат Амурской области по мини-футболу. В нем приняли участие 13 областных команд. Золото соревнований разыграли между собой клубы «Благовещенск» и «Динамо».

В ходе чемпионата обе команды заняли первые места в своих подгруппах. Однако в финале особой интриги не случилось. С самого начали встречи обе команды осторожничали, прощупывая оборону соперника. Первый тайм уже грозил закончиться без забитых мячей, но буквально за несколько секунд до свистка арбитра футболисты «Благовещенска», организовав быструю контратаку, распечатали ворота соперника.

Повторить успех «Благовещенску» удалось спустя пять минуть после начала второго тайма. Когда же счет дошел до 3:0, футболистам «Динамо» всё же улыбнулась удача. Они смогли переиграть оборону соперника, забив ответный мяч. Однако «благовещенцам» потребовалось лишь несколько секунд, чтобы ответить очередным мячом в створ «динамовских» ворот. На этом футболисты «Благовещенска» не остановились – финальный свисток зафиксировал счет встречи – 5:1.

«Кубок чемпионата области по мини-футболу четвертый год подряд наш. Теперь начинаем готовиться к большому футболу», - заявил по окончании встречи генеральный директор ФК «Благовещенск» Владимир Семёнов.

Третье место в сложнейшей борьбе завоевала команда «Агроимпорт» (Благовещенск), одержавшая победу над командой «Свободный» со счетом 5:4, сообщает пресс-служба ФК «Благовещенск».

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#спорт #футбол

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