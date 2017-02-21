Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:30 1

Немного снега в последний день зимы: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

Немного снега в последний день зимы: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля
Фото: Kot-Pes

В Амурской области 28 февраля ожидается переменная облачность. В большинстве районов ночью и днем местами выпадет слабый и умеренный снег. Ночью местами ляжет туман. Юго-западный ветер, переходящий на северо-западный, разгонится до 2-7 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура ночью по северу области опустится до минус 12-17 градусов, местами по западу – до минус 22-27, по востоку – до минус 7-12, по центральным и южным районам – до минус 8-13 градусов.

Днем по северу Приамурья термометры покажут минус 6-11 градусов, по северо-западу местами – 16-21 градус мороза, по востоку – минус 3-8 градусов, по югу – минус 4-9 градусов.

В Благовещенске установится переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег. Юго-западный, западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до минус 7-9 градусов, днем термометры покажут 2-4 градуса ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 364

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Плюсовая температура в Благовещенске: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля
Общество 4

К концу недели Амурскую область припорошит

Общество 2

Ясно и без снега: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля
Общество

Немного снега в отдельных районах: прогноз погоды в Амурской области на 22 февраля