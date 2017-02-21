Немного снега в последний день зимы: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

Фото: Kot-Pes

В Амурской области 28 февраля ожидается переменная облачность. В большинстве районов ночью и днем местами выпадет слабый и умеренный снег. Ночью местами ляжет туман. Юго-западный ветер, переходящий на северо-западный, разгонится до 2-7 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура ночью по северу области опустится до минус 12-17 градусов, местами по западу – до минус 22-27, по востоку – до минус 7-12, по центральным и южным районам – до минус 8-13 градусов.

Днем по северу Приамурья термометры покажут минус 6-11 градусов, по северо-западу местами – 16-21 градус мороза, по востоку – минус 3-8 градусов, по югу – минус 4-9 градусов.

В Благовещенске установится переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег. Юго-западный, западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до минус 7-9 градусов, днем термометры покажут 2-4 градуса ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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