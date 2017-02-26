Энергетики ДРСК обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей в праздничные и выходные дни

В период праздничных дней с 23 по 26 февраля Дальневосточная распределительная сетевая компания отработала надежно, без сбоев, в полном объеме обеспечив электроэнергией потребителей Дальневосточного региона. Оперативное реагирование дежурного персонала компании на нештатные ситуации не привело к существенным перебоям в электроснабжении потребителей.

За данный период произошло несколько случаев отключения электроэнергии по вине сторонних лиц. 24 февраля в с. Черняево Амурской области автомобилем был совершен наезд на ж/б опору ВЛ-0,4кВ. Виновник аварии был установлен. Также 24 февраля в п. Болонь Хабаровского края неустановленным автомобилем была сбита деревянная опора ВЛ-0,4кВ, вследствие чего было оборвано 2 пролета проводов и обесточено 5 частных домов. 26 февраля в пять утра в г. Свободный Амурской области автомобилем была сбита ж/б опора ВЛ-0,4 кВ. Обесточено 57 частных домов. Виновник аварии был доставлен в больницу.

После получения информации обо всех происшествиях на осмотр объектов сразу же были направлены оперативно-выездные бригады АО «ДРСК». В кратчайшие сроки энергетики компании устранили последствия аварий и подключили потребителей к сетям. Также на места происшествий были вызваны наряды полиции для установления обстоятельств аварий. В настоящее время все потребители, оказавшиеся обесточенными в результате этих происшествий, получают электроэнергию в полном объеме

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

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