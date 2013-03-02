Благовещенцы покорили ледовую скалу

В Благовещенске прошло открытое первенство города по ледолазанию. В соревновании приняли участие 21 спортсмен. Среди них была и одна женщина.

В этом году, отмечает председатель областной федерации альпинизма Александр Шелковников, участников собралось больше, чем обычно. Попробовать свои силы решили члены федерации, представители клуба «Экстрим» и курсанты ДВОКУ. Участники должны были пройти две трассы за меньшее количество времени : с одной стороны 11-метровой ледовой скалы и с другой.

« В этом году у нас две трассы, нам удалось залить стену с двух сторон. В прошлом году была только одна сторона. Все эти работы мы выполняем на собственные средства», – рассказал Амур.инфо Александр Шелковников.

Лучшим стал представитель клуба «Экстрим» Евгений Колядин. Он преодолел обе трассы за 44 секунды. Двое участников не дошли до финала, сорвались. У каждого спортсмена – специальное альпинистское снаряжение, включающее страховку.

«Нам конечно же нужно повышать свой уровень. Например, хабаровчане ездят на чемпионат по ледолазанию и во Владивосток, и в Южную Корею, и в центральную Россию. Мы пока такого уровня не достигли», – пояснил Александр Геннадьевич.

Сейчас в планах федерации провести в марте чемпионат по скалолазанию.

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