Подробности массовой драки: благовещенца били на дороге, а водители за этим наблюдали

Редакции Амур.инфо стали известны подробности массовой драки, которая произошла в ночь с 25 на 26 февраля в Благовещенске на перекрестке Ленина – Шевченко. Как сообщалось ранее, группа людей в состоянии алкогольного опьянения избила молодого человека.

«Мы вышли на улицу где-то около часа ночи, – рассказала корреспонденту Амур.инфо девушка, которая стала очевидцем события. – Увидели толпу, человек 15, которые бегут за молодым парнишкой. Светловолосый такой. Кто-то держал в руках рекламный баннер, знаете, такие выставляют возле магазинов. И вот этим баннером парнишку избивали страшно. Они выгнали его прямо на середину перекрестка. При этом движение на перекрестке было оживленным. И что меня поразило: все водители стояли спокойно и ждали, когда все закончится. Никто не сигналил, не пытался как-то помочь парню. Все просто смотрели. А одна девушка все избиение снимала на телефон. Стояла рядом и снимала».

Девушка сообщила, что парень сначала остался лежать на перекрестке. «Потом они его пытались поднять, он падал. И они просто взяли и волоком оттащили его на тротуар. Он головой сильно ударялся об асфальт. Также я видела, что еще одного начали избивать. Его тоже потом оттащили на тротуар. Когда мы уезжали, они все еще избивали второго», – добавила благовещенка.

«Я как раз вышел на Ленина, когда начали бить парня. Крики слышны были страшные. На Ленина возле бывшей гостиницы "Амур" стоял экипаж ДПС. Не знаю, был кто-то в машине или нет, но никто не выходил. Может, они подмогу ждали, не знаю», – вспоминает другой очевидец.

Тем временем амурская полиция ищет свидетелей происшедшего. Информация о том, что рядом с перекрестком стоял служебный автомобиль, органами не подтверждается.

«Сообщение в дежурную часть отдела полиции г. Благовещенска о том, что в районе улиц Ленина – Шевченко произошёл инцидент, поступило 26 февраля в 01:20. Незамедлительно на место происшествия прибыли полицейские наряды, осуществляющие патрулирование в данном районе. Выяснилось, что на момент поступления в полицию информации об инциденте, конфликт был завершён», – говорится в пресс-релизе амурского управления МВД.

Предварительно установлено, что в районе улиц Ленина – Шевченко между мужчинами произошла драка, в результате которой один человек получил травмы. Пострадавший доставлен в больницу.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к данному инциденту. По факту причинения телесных повреждений вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статье 112 УК РФ.

Если кто-либо обладает другими сведениями по данному факту, полиция просит сообщить об этом по телефону доверия: 59-40-59 или 02, 102.

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