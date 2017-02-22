В Хабаровске детскую забаву приняли за попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе

Фото: ipc-oil.ru

Ряд дальневосточных СМИ сообщил о чрезвычайном происшествии – попытке взорвать хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Пресса писала о сброшенных на стратегический объект горящих парашютах. В итоге всё оказалось не столь зловещим – выяснилось, что дети запустили китайские небесные фонарики, передаёт DVhab.ru.

По данным информагентства, местные СМИ некорректно обошлись с подачей информации, выставив новость под громким названием – теракт. Они сообщили про дельтапланериста, который сбросил два охваченных пламенем парашюта на технологические установки НПЗ. Истину удалось восстановить довольно скоро – по словам проверенного источника DVhab.ru из ФСБ, никакого теракта и даже злого умысла не было.

«Это произошло в День защитника Отечества – праздник, который отмечает вся страна. Так было и здесь – вблизи НПЗ компания бывших военных гуляла и жарила шашлыки. Вместе с ними были дети, которые подожгли и запустили китайские небесные фонарики и написали на них желание – "За мир во всём мире". Два из них ветер отнес в сторону НПЗ, и они над ним сгорели. Естественно, никакого теракта не было, и откуда пошла информация про дельтапланериста, про которого пишут СМИ, непонятно. По моим данным, комментарии директор завода никому не давал», – заявил сотрудник службы безопасности.

Как отмечает издание, в этом году хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к ремонту отстойника нефтяных отходов. Пруд-отстойник эксплуатируется с 1958 года и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Сейчас на объекте уже работает техника, началась укладка новых подводных труб и лотков.

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