Шесть аварий с пострадавшими: сводка ДТП в Амурской области за выходные дни

За четыре минувших выходных дня в Амурской области зарегистрированы шесть ДТП, в которых пострадали люди. Так, 23 февраля в 11:45 в Тынде водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Toyota Belta, при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ «Соболь». В результате ДТП ранена женщина-пассажир 1985 года рождения из автомобиля Toyota Belta.

24февраля в 18:40 произошло ДТП в Магдагачинском районе на 44 километре автодороги Тыгда – Черняево. Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, съехал с проезжей части дороги и перевернулся. Водитель доставлен в больницу.

25 февраля зарегистрировано два ДТП. Они случились в одно время – в 19:00 – но в разных местах. В Тындинском районе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (с места ДТП скрылся), не справился с управлением, съехал с проезжей части. В результате ДТП пассажир 1984 года рождения травмирован.

Другое происшествие случилось в Зее. Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, сбил женщину-пешехода 1967 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину доставили в больницу.

26 февраля также случились две аварии. В 15:30 в Ерковцах Ивановского района водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Isuzu Giga, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода 2007 года рождения, которого с травмами доставили в больницу.

В 20:29 на 4 километре автодороги подъезд к Благовещенску – Белогорский район. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Nissan Diesel, при развороте создал помеху в движении автомобилю Toyota Vitz. В результате ДТП женщина-водитель 1972 года рождения и девушка-пассажир 1996 года рождения из автомобиля Toyota Vitz травмированы, сообщает Амурская госавтоинспекция.

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