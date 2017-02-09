Во время объявления лучшего фильма на «Оскаре» произошел казус

Фото: film.ru

На церемонии вручения «Оскар» произошел скандал. Награду в номинации «Лучший фильм» получила картина «Лунный свет». Объявлять имя победителя вышли актёры Уоррен Битти и Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), при этом организаторы, вручая им конверт, ошиблись, передаёт «Интерфакс».

Церемония «Оскар–2017» завершилась грандиозным скандалом, пишет ТАСС. Под занавес 89-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств актеры Уоррен Битти и Фэй Дануэй вскрыли конверт и назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла-Ленд». После этого режиссер картины Шазелл успел подняться на сцену и сказать несколько фраз. Однако в этот момент организаторы объявили, что произошла ошибка: премия в самой престижной номинации на самом деле присуждена ленте «Лунный свет».

Сначала о накладке заявил ведущий церемонии Джимми Киммел. Потом о правах на награду заявил режиссер Барри Дженкинс. Продюсеры «Ла-Ла-Ленда» отдали статуэтку «Оскара» прямо на сцене творческому коллективу картины «Лунного света», подчеркнув, что «премия принадлежит им по праву». Сейчас выясняется, в чем причина столь досадной накладки. Говорят, что якобы актеру Битти за кулисами вручили не тот конверт.

В числе номинантов были заявлены фильмы «Лев», «Ла-Ла-Ленд», «Любой ценой», «Манчестер у моря», «Ограды», «По соображениям совести», «Прибытие» и «Скрытые фигуры».

«Лунный свет» (англ. Moonlight) – драматический фильм режиссёра Барри Дженкинса, снятый по сюжету пьесы Тарела Элвина МакКрэни. Лента повествует о молодом человеке из Майами, где миром правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды и принятии самого себя, преодолевая драму в семье и предательство друзей, он должен сделать выбор своего пути. Исполнитель главной роли в «Лунном свете» – Махершала Али – также получил «Оскара» как лучший актёр. Фильм был выбран Американским институтом киноискусства как один из десяти лучших фильмов 2016 года и был номинирован на множество наград, включая «Золотой глобус». «Лунный свет» одержал победу в категории «Лучшая картина – Драма».

Фаворит премии «Оскар» – мюзикл «Ла-Ла-Ленд» одержал победу в шести номинациях. Статуэтку получили художники-постановщики «Ла Ла Ленда» Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско, оператор Линус Сандгрен, композитор Джастин Гурвиц (помимо музыки, лучшей была признана и его песня – City of Stars). 32-летний Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссёром, победившим в этой номинации. Лучшей актрисой назвали Эмму Стоун. Это её первый «Оскар».

Американские СМИ уже назвали произошедшее на церемонии этого года беспрецедентным и невиданным случаем в истории Академии. Однако пока не объявлено, кто несет ответственность за ошибку.

Мировая премьера трагикомедийного фильма-мюзикла «Ла-Ла-Ленд» состоялась 31 августа 2016 года на Венецианском международном кинофестивале. Фильм рассказывает о джазовом пианисте и молодой актрисе, которые встретились и полюбили друг в друга в Лос-Анджелесе. Слоган фильма – «Бесстрашным мечтателям посвящается…»

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