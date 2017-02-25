26 февраля в Амурской области отпраздновали Масленицу. Масленичные гулянья прошли в разных городах Приамурья. В своих населенных пунктах амурчане устраивали народные забавы, пекли блины и традиционно забирались на столб. Правда, не обошлось и без происшествий – в Шимановске горящее чучело Масленицы рухнуло на землю.

В Шимановске провожали зиму возле кинотеатра «Спутник», на мероприятие пришло более двухсот горожан. Праздничная программа была построена на конкурсах, соответствовавших всем семи дням масленичной недели. Здесь были бои подушками и гонки в мешках, а также хороводы и бесплатная раздача блинов, сообщает администрация города. Но без эксцессов не обошлось: в Шимановске загоревшаяся конструкция внезапно упала, пострадавших не было.

В Зее гулянья организовали в горпарке. Как сообщает пресс-служба администрации города, присутствующие могли покататься на лошадях, попробовать горячую выпечку, выпить чаю, а также приобрести товары местных рукодельниц и поучаствовать в русских народных забавах.

Так, мужчины должны были испытать себя и забраться на высокий столб, сорвав листок с названием приза. Приз смельчакам вручался на сцене под бурные овации. Один из участников конкурса получил из рук ведущих живого петуха.

В числе забав также были бег в мешках и бой подушками на бревне, кроме того, зрители попробовали пилить дрова и поднимать гирю. Но самым долгожданным стал традиционный масленичный конкурс по скоростному поеданию блинов, в нем приняли участие и дети.

В Свободном праздник провели на центральной площади, пишет gzt-sv.ru. B этoм гoдy yчacтники coбpaлиcь вoзлe глaвнoгo вxoдa в aдминиcтpaцию гopoдa. Hecмoтpя нa тo, чтo дeнь выдaлcя coлнeчным, былo мopoзнo и вeтpeнo, пoэтoмy мнoгиe cпeшили coгpeтьcя гopячими нaпиткaми, выпeчкoй и шaшлыкaми, пpoдaвaвшимиcя pядoм c импpoвизиpoвaннoй cцeнoй.

Oткpыли пpeдcтaвлeниe cкaзoчныe cкoмopoxи, кoтopыe paзoгpeвaли пyбликy вecёлыми шyткaми-пpибayткaми. Пoтoм cвoё твopчecтвo пoдapил гopoжaнaм xop «Beтepaн». И, конечно, проводились игры и конкурсы. Учacтникaм пpeдлaгaлocь зaмecить тecтo нa блины, пpoнecти шoкoлaднoe яйцo нa тeнниcнoй paкeткe, cпeть чacтyшки и мнoгoe дpyгoe. Завершились мероприятия во всех городах сжиганием чучела Масленицы.

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